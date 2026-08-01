Πυρά από το ΑΛΜΑ κατά Ειρήνης Πική - Τη συνδέει με αναπάντητα ερωτήματα για το Videogate

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο, στον απόηχο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών για το Videogate, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα των διαλόγων του επίμαχου βίντεο.

Σε ανακοίνωσή του, το Άλμα αναφέρει ότι η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών «επιβεβαίωσε το ουσιώδες», ότι δηλαδή οι διάλογοι του Videogate ήταν αυθεντικοί και δεν αποτελούσαν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Το Κίνημα αναφέρεται παράλληλα στη στάση του ποινικού ανακριτή, σημειώνοντας ότι στην πρώτη ανακοίνωσή του είχε χαρακτηρίσει όσα ακούστηκαν «αερολογίες και φαφλατισμούς», ενώ, όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι οι ίδιες συμπεριφορές μπορούν να παραπέμπουν σε ποινικά αδικήματα εμπορίας επηρεασμού.

Το Άλμα αναφέρει επίσης ότι δεν τεκμηριώθηκε με συγκεκριμένα στοιχεία η θεωρία περί «υβριδικής επίθεσης».

Επαναφέρει όσα καταγράφηκαν στο επίμαχο βίντεο

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον τότε Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, ο οποίος, «παρουσιαζόταν στο επίμαχο βίντεο ως ένας από τους βασικούς διαύλους πρόσβασης στο Προεδρικό».

Όπως αναφέρει το Κίνημα, ο κ. Χαραλάμπους παρουσιαζόταν να προσφέρεται να οργανώσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να διαβεβαιώνει τον φερόμενο επενδυτή, σε σχέση με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Cyfield στο Μαρί, ότι εάν αντιμετώπιζε πρόβλημα με τις αιτήσεις του, θα παρενέβαινε ώστε να δοθεί προτεραιότητα.

Το Άλμα σημειώνει ακόμη ότι στο βίντεο ο ίδιος ο επιχειρηματίας παρουσίαζε τη σχέση του με τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας ως ιδιαίτερα στενή, παρομοιάζοντάς τον με «φιλενάδα» του.

Στο επίκεντρο και η έκθεση της Ελεγκτικής

Το Κίνημα στρέφεται και προς τη Νομική Υπηρεσία, αναφέροντας ότι κατά τη συνεδρίαση δεν δόθηκε απάντηση στο γιατί η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον ίδιο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Μαρί παραμένει, όπως υποστηρίζει, εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο χωρίς οποιαδήποτε εμφανή ενέργεια.

Σύμφωνα με το Άλμα, η συγκεκριμένη έκθεση δεν αφορούσε μόνο παρανομίες της εταιρείας, αλλά κατέγραφε και τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών σε προσπάθεια εκ των υστέρων νομιμοποίησής τους.

Το Κίνημα υποστηρίζει ότι προκύπτει ένα «ενιαίο και εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», συνδέοντας όσα ακούστηκαν στο βίντεο περί πολιτικής παρέμβασης για να δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις της εταιρείας με όσα καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Τα ερωτήματα προς την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω

Το Άλμα αναφέρει επίσης ότι η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούσαν τον συγκεκριμένο Γενικό Διευθυντή.

Ειδικότερα , αναφέρεται στα εξής:

α. αν εξετάστηκαν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες του συγκεκριμένου Γενικού Διευθυντή,

β. γιατί, αντί λογοδοσίας, αναβαθμίστηκε και του ανατέθηκαν αυξημένα καθήκοντα στη διοίκηση της Προεδρίας, και

γ. αν ευσταθούν πληροφορίες δημοσιογράφου που πρόσκειται στο Προεδρικό ότι προορίζεται για μελλοντικό διορισμό στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τέλος, σημειώνει ότι «Το Videogate αποτελεί πλέον ανεξίτηλη κηλίδα για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη».