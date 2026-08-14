Γιαγιά και εγγονός ζουν μέσα σε κοντέινερ, χωρίς ρεύμα, νερό και κρεβάτι: Όσα καταγγέλλει η Αργεντούλα Ιωάννου (βίντεο)

Μια εικόνα που δύσκολα αφήνει κάποιον ασυγκίνητο περιγράφει σε ανάρτησή της η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Αργεντούλα Ιωάννου, η οποία καταγγέλλει ότι μια γιαγιά και ο εγγονός της ζουν μέσα σε κοντέινερ, χωρίς νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, ψυγείο και κανονικό κρεβάτι. Με λόγια οργής και αγωνίας, καλεί το κράτος να παρέμβει, σημειώνοντας πως οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί εδώ και μία εβδομάδα για τις συνθήκες στις οποίες διαμένουν.

Η ανάρτηση της Αργεντούλας Ιωάννου, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, καταγράφει τις συνθήκες διαβίωσης της ηλικιωμένης γυναίκας και του εγγονού της, οι οποίοι, σύμφωνα με τη βουλεύτρια, έχασαν σπίτι και περιουσία από την τράπεζα και πλέον βρίσκονται με λιγοστά υπάρχοντα σε κοντέινερ.

Με μια φράση που συμπυκνώνει την αγανάκτησή της για την κατάσταση, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ γράφει: «Περιμένουμε το Κοινωνικό Κράτος να ευαισθητοποιηθεί. Να κλάψει. Τουλάχιστον να ντραπεί!»

Όπως υποστηρίζει, οι αρμόδιοι γνωρίζουν την κατάσταση ήδη από την περασμένη Πέμπτη.

«Από τη περασμένη Πέμπτη (εδώ κ μια βδομάδα) ενημερώθηκαν για τις εικόνες εξαθλίωσης γιαγιάς και εγγονού εκδιωγμένων από την τράπεζα που τους άρπαξε σπίτι κ περιουσία και βρίσκονται με λιγοστά υπάρχοντα σε κοντέινερ! Καλά διαβάσατε. Σε χωράφι στοιβαγμένων κοντέινερ. Δυο ορόφων», καταγγέλλει η κα. Ιωάννου.

«Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς κρεβάτι»

Η περιγραφή που ακολουθεί αποτυπώνει μια καθημερινότητα χωρίς βασικές ανέσεις και υποδομές.

«Χωρίς νερό άρα χωρίς μπάνιο, χωρίς νεροχύτη, χωρίς ρεύμα άρα χωρίς φως, χωρίς ψυγείο και χωρίς κρεβάτι (το σαραβαλάκι βαφτίστηκε υπνοδωμάτιο)».

Με εμφανή σαρκασμό απέναντι στην εικόνα που περιγράφει, η κ. Ιωάννου προσθέτει: «Ίσως βέβαια τους αρέσει η ιδέα και σκέφτονται να πάρουν και άλλους άστεγους και να μας πουν ότι τους στέγασαν σε διώροφα σπιτάκια. Νέα στεγαστική πολιτική».

Πρόσκληση στην Υφυπουργό να δει από κοντά τις συνθήκες

Η βουλεύτρια απευθύνεται στη συνέχεια προσωπικά προς την αρμόδια Υφυπουργό, καλώντας την να περάσει τον χωματόδρομο που οδηγεί στα κοντέινερ και να αντικρίσει από κοντά την κατάσταση.

«Έλα κα Υφυπουργέ να σας πάρω να διαβείτε τον χωματόδρομο των κοντέινερς, την οδό αθλιότητας και να θαυμάσετε την κληρονομιά της κυβέρνησης που παραλάβατε. Εκεί στο βάθος θα συναντήσουμε μια εξαθλιωμένη γιαγιά και ένα παλληκάρι να περιμένουν το κράτος από πέρσι».

Η ανάρτηση κλείνει με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό υστερόγραφο, μέσα από το οποίο η Αργεντούλα Ιωάννου επιχειρεί να αποδώσει ακόμη πιο έντονα τις συνθήκες στον χώρο:

«ΥΓ. Φορέστε κλειστά παπούτσια, μακριά παντελόνια και πουκάμισα να μην σας φάνε οι ποντίκες και τα κουνούπια. Ελπίζω να ζουν οι ένοικοι της οδού αθλιότητας μέχρι να 'ρθετε».

Δείτε το βίντεο: