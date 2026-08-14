Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: «Βλέπει» συμμαχία κατά της Τουρκίας ο Φιντάν

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ έχουν συγκροτήσει «συμμαχία ασφαλείας» η οποία, κατά τον ίδιο, στρέφεται εναντίον της Τουρκίας.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα «Συμμαχία της Μέκκας» μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, επιμένοντας ότι η συγκεκριμένη αμυντική συνεργασία «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε γιατί η Άγκυρα θεώρησε αναγκαία τη συγκρότηση της νέας συμμαχίας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αντιπαρέβαλε τη συνεργασία της Τουρκίας με τη συμμαχία που, όπως ισχυρίστηκε, έχουν ήδη δημιουργήσει Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ισραήλ.

«Πριν υπογράψουμε εμείς τη δική μας συμμαχία, το Ισραήλ, η ελληνοκυπριακή διοίκηση και η Ελλάδα συγκεντρώθηκαν και δημιούργησαν μια συμμαχία ασφαλείας στη Μεσόγειο», ανέφερε.

Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι «όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμμαχίας», σημειώνοντας ότι «στα βόρεια της Μεσογείου βρίσκεται η Τουρκία, στα νότια η Αίγυπτος και υπάρχει μια συμμαχία που χαράσσει μια γραμμή στη μέση».

Κατά τον ίδιο, «ο στόχος αυτής της συμμαχίας είναι ξεκάθαρος», ενώ έσπευσε να διαφοροποιήσει τη «Συμμαχία της Μέκκας», λέγοντας ότι η τελευταία αποσκοπεί στην περιφερειακή συνεργασία, την ανάληψη ευθύνης από τις ίδιες τις χώρες της περιοχής και τη δημιουργία αποτροπής.

Ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην πιθανή συμμετοχή της Αιγύπτου στη «Συμμαχία της Μέκκας», σημειώνοντας ότι η Άγκυρα συζητεί εξαρχής το ζήτημα με το Κάιρο και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε στενή διαβούλευση.

«Σε όλα τα ζητήματα ασφάλειας, πολιτικά και οικονομικά που προωθούμε στην περιοχή, η Αίγυπτος είναι μία από τις πρώτες αδελφές χώρες με τις οποίες διαβουλευόμαστε», ανέφερε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αιγυπτιακή πλευρά εξετάζει αυτή τη στιγμή το ζήτημα, σημειώνοντας ότι «η Αίγυπτος είναι ο φυσικός μας εταίρος και ελπίζουμε σύντομα να γίνει και επίσημος εταίρος μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η Άγκυρα τάσσεται υπέρ πολιτικών στην Ανατολική Μεσόγειο που, όπως είπε, «δίνουν προτεραιότητα στη συνεννόηση και τη συνεργασία αντί για την πόλωση και τη σύγκρουση».

Τόνισε παράλληλα ότι η Τουρκία επιθυμεί περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών σχέσεων με την Αίγυπτο, τις οποίες παρουσίασε ως δύο χώρες με σημαντική ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στις συνομιλίες Φιντάν–Αμπντελάτι εξετάστηκαν ακόμη η Λιβύη, το Παλαιστινιακό, η Γάζα και η περιφερειακή ασφάλεια, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι Άγκυρα και Κάιρο εμφανίζουν πλέον σημαντική σύγκλιση σε σειρά περιφερειακών ζητημάτων.

Στο οικονομικό πεδίο, οι δύο πλευρές έθεσαν ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 15 δισ. δολάρια, ενώ συμφωνήθηκαν νέα βήματα για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και τη συνδεσιμότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ