Στο 3,3% ο ρυθμός ανάπτυξης κυπριακής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο 2026

Επιτάχυνση παρουσίασε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσαν την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, εποχικά προσαρμοσμένος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 έναντι 3% που ήταν η μεγέθυνση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για τον τέταρτο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ.

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, επισημαίνει η Υπηρεσία, οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» και «Κατασκευές».

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης ανέρχεται στο 0,8% έναντι 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

ΕΕ

Όσον αφορά την ΕΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε οριακά στο 0,5% από 0,6% το πρώτο τρίμηνο και στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερός στο 0,5%.

Το ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης παρουσιάζει η Σλοβενία φθάνοντας το 4,8% και ακολουθεί η Λιθουανία με 3,8% και η Πολωνία με 3,7%.