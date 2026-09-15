Ζούμε σε κράτος Μαφία; Υπάρχει διαφθορά στην Κύπρο; Θα εξαντλήσει τη θητεία του ο Γενικός Εισαγγελέας;

Διαφθορά υπάρχει παντού, υπάρχει και στην Κύπρο παραδέχεται ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης στο ΄Β επεισόδιο του ΠΟΛCAST στον Πολίτη και τη δημοσιογράφο Άντρη Δανιήλ, λέγοντας ότι «είμαστε μια χώρα που δεν είναι αγγελικά πλασμένη», όπως και όλος ο Δυτικός κόσμος εξήγησε. Είδαμε πολύ ψηλούς παίκτες συμπλήρωσε, σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες να αντιμετωπίζουν το νόμο για θέματα διαφθοράς.

Πολλοί επώνυμοι έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια αναφέρει και γίνεται αρκετή δουλειά.

Ερωτηθείς για την αυτοεξαίρεση του από την υπόθεση «Κράτος Μαφία», ο ΓΕ εξηγεί ότι είναι δική του επιλογή και αυστηρά δεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των ερευνών από την ομάδα Εισαγγελέων που χειρίζεται την υπόθεση. Υπάρχει τεράστιος όγκος μαρτυρικού υλικού, το οποίο τυγχάνει αξιολόγησης από την αστυνομία και τους εισαγγελείς

O κ. Σαββίδης καλείται να απαντήσει αν ο ίδιος δύναται να λειτουργεί αντικειμενικά και αμερόληπτα, όταν απέναντι του βρίσκεται κάποιος φίλος, συγγενής ή κουμπάρος. Σχολιάζει τη σχέση του με τον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και απαντά αν θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Στην υπόθεση «Σάντη» ο κ Σαββίδης, αναφέρεται σε διάφορες πτυχές οι οποίες εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή της πρώτης ανάρτησης του Μακάριου Δρουσιώτη. Μίλησε για πρωτοφανείς κατηγορίες για τα Κυπριακά δεδομένα. Κοινωνικά σημείωσε, θα πρέπει να μας προβληματίσει πολύ και αναφέρθηκε στην ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο νόμος για τα fake news.

Για το νέο κτίριο της Νομικής Υπηρεσίας ο κ. Σαββίδης θυμίζει ότι το ποσό ανέγερσης του κτιρίου ήταν πολύ χαμηλότερο προ τεσσάρων ετών και είναι ένα έργο αναγκαίο, προκειμένου να στεγάσει τις ανάγκες και τον κόσμο της νομικής υπηρεσίας.