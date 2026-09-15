«Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος» - Νέα εκστρατεία για το Alzheimer

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο Alzheimer, στο πλαίσιο του Frederick University Living Lab (FULL), με τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών από τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας και Τεχνών και Επικοινωνίας.

Η συνεργασία οριστικοποιήθηκε πρόσφατα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο οργανισμών και ακαδημαϊκών που θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης του έργου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας Δημήτρης Κοκκινόλαμπος, η Λέκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας και Κοινωνικών Επιστημών Δρ Κούλα Ερωτοκρίτου, ο Καθηγητής Κώστας Μαντζάλος από το Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας, καθώς και η Διευθύντρια της Στέγης Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Έρση Παπαγιάννη, και ο βοηθός Διευθυντής Θάνος Καραγιάννης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, βασικός στόχος της εκστρατείας είναι η ενίσχυση της κατανόησης της νόσου Alzheimer και, κυρίως, η ανάδειξη του ανθρώπου πίσω από τη διάγνωση, μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει την κοινωνική εργασία, τις τέχνες και την επικοινωνία.

Η δράση βασίζεται στη συνεργασία δύο διαφορετικών γνωστικών πεδίων του Πανεπιστημίου Frederick με έναν κοινωνικό φορέα που διαθέτει άμεση γνώση και εμπειρία γύρω από την άνοια.

Στο έργο θα συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Θα συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και με τη Στέγη «Αρχάγγελος Μιχαήλ», έχοντας την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που ζουν με τη νόσο Alzheimer, τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γνωρίσουν καλύτερα την καθημερινότητα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των ανθρώπων που επηρεάζονται από τη νόσο, ώστε το τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα να βασίζεται όχι μόνο σε θεωρητική γνώση, αλλά και σε πραγματικές εμπειρίες.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία συμβόλου για το Alzheimer, σειράς αφισών, ενημερωτικών γραφικών (infographics), καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας.

«Η συγκεκριμένη δράση αποτυπώνει στην πράξη τη φιλοσοφία του Frederick University Living Lab (FULL): να δημιουργούμε ευκαιρίες μάθησης που ξεπερνούν τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας και συνδέουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», σημείωσε η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, Νατάσσα Φρειδερίκου.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της Στέγης Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ», Έρση Παπαγιάννη, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία «έρχεται να μας θυμίσει ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος».

«Η αληθινή αλλαγή ξεκινά εκεί όπου παύουμε να ορίζουμε τον άνθρωπο με βάση όσα χάνει και αρχίζουμε να τον αναγνωρίζουμε μέσα από όλα όσα παραμένουν: την παρουσία, τη σχέση, την ιστορία, τα συναισθήματα και την αξιοπρέπειά του», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ