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Ο δεινόσαυρος διπλόδοκος «περπάτησε» και στην Ευρώπη - Η πρώτη απόδειξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ερευνητές του Ιδρύματος Ντινόπολις στο Τερουέλ της ανατολικής Ισπανίας βρήκαν απολιθώματα, μεταξύ των οποίων σπονδύλους της ουράς και άλλες οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης δεινοσαύρων σε ιζήματα ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών

Ισπανοί παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τις πρώτες αποδείξεις ότι ο διπλόδοκος, ο εμβληματικός δεινόσαυρος με τον μακρύ λαιμό, κάποτε περιπλανιόταν στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Vertebrate Paleontology.

Ερευνητές του Ιδρύματος Ντινόπολις στο Τερουέλ της ανατολικής Ισπανίας βρήκαν απολιθώματα, μεταξύ των οποίων σπονδύλους της ουράς και άλλες οστικές δομές της σπονδυλικής στήλης δεινοσαύρων σε ιζήματα ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών.

«Η μελέτη της ανατομίας και οι εξελικτικές αναλύσεις που πραγματοποιήσαμε μας επέτρεψαν να ταυτοποιήσουμε το δείγμα του Ελ Καστεγάρ και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ανήκει στο γένος διπλόδοκος. Είναι ένας από τους πιο πλήρεις διπλοδοκίδες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη και η πρώτη απόδειξη αυτού του γένους εκτός της Βόρειας Αμερικής», ανέφερε ο Σέρχιο Σάντσεθ Φενογιόσα, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης.

Ο Αλμπέρτο Κόμπος, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Dinópolis και εκ των συγγραφέων της μελέτης, δήλωσε ότι το ζώο είχε πιθανότατα μήκος περίπου 25 μέτρα. Στην περιοχή του Τερουέλ είχαν βρεθεί μέχρι τώρα πολλά είδη γιγαντιαίων σαυρόποδων της Ιουρασικής περιόδου.

Ο φυτοφάγος διπλόδοκος, που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά από απολιθώματα που βρέθηκαν στο Ουαϊόμινγκ το 1877 και είναι γνωστός για τον μακρύ λαιμό, την ουρά του που μοιάζει με μαστίγιο και τα τέσσερα ανθεκτικά του πόδια, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο αναγνωρίσιμους δεινόσαυρους στον κόσμο.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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