Γονείς Δημοτικής: Στηρίζουν τους συνοδούς, αλλά προειδοποιούν για την ασφάλεια των παιδιών

Τη στήριξή της στα αιτήματα του ωρομίσθιου προσωπικού και των συνοδών, οι οποίοι προχωρούν σε προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

«Το ωρομίσθιο προσωπικό και οι συνοδοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των δημόσιων σχολείων και στην εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία. Η προσφορά και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική και οφείλει να τυγχάνει του ανάλογου σεβασμού και της απαραίτητης θεσμικής αντιμετώπισης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Συνομοσπονδία καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς «να επιδείξουν ψυχραιμία, υπευθυνότητα και διάθεση για συνεννόηση, ώστε να εξευρεθεί άμεσα μια κοινώς αποδεκτή λύση και να αποφευχθεί η περαιτέρω όξυνση της κατάστασης».

«Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για λογική, καλόπιστη και ουσιαστική διαβούλευση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν το ωρομίσθιο προσωπικό και τους συνοδούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τονίζεται πως την ίδια στιγμή, «υπογραμμίζουμε ότι κάθε διαφορά ή διαφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τρόπο που να μην δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και, πρωτίστως, να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά».

«Ευελπιστούμε ότι, μέσα από πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, θα επικρατήσει η λογική και θα εξευρεθεί λύση που θα διασφαλίζει τόσο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων όσο και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, προς όφελος των παιδιών και της δημόσιας εκπαίδευσης», σημειώνεται.

«Περαιτέρω θέλουμε να επισημάνουμε ότι η απεργία ειδικά των συνοδών των παιδιών μας εγείρει σημαντικά ζητήματα για την ασφάλεια τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ