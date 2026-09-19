Κολοσσοί της τεχνολογίας στο δείπνο Τραμπ - Σι: Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των συνομιλιών

Ο επικεφαλής της εταιρείας Nvidia, Jensen Huang, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, είναι μεταξύ των ηγετών της τεχνολογίας που αναμένεται να παραστούν σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο για τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Θα παραστούν επίσης ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, ο επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, Elon Musk, ο επικεφαλής της Apple, Tim Cook, και ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai.

Η παρουσία τους είναι σημαντική καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποκτήσει μεγάλη σημασία στις συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να είναι οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ παραμένει βασισμένη στην ιδέα ότι οι κορυφαίοι προγραμματιστές της χώρας - OpenAI, Anthropic, Google και Meta - δεν έχουν την πολυτέλεια να επιβραδύνουν τον ρυθμό καινοτομίας τους, όποιοι και αν είναι οι κίνδυνοι, από φόβο μήπως η Κίνα προηγηθεί.

Η Κίνα, που θεωρείται εδώ και καιρό ότι υστερεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη, έχει κλείσει γρήγορα αυτό το χάσμα.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί εδώ και καιρό να επιβραδύνει την πρόοδο της Κίνας με ελέγχους εξαγωγών στα προηγμένα τσιπ που απαιτούνται για την πρωτοποριακή Τεχνητή Νοημοσύνη, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε κορυφαία αμερικανικά ημιαγωγούς, όπως αυτούς που κατασκευάζει η Nvidia.

Παρά την έντονη αντιπαλότητά τους, παραμένει η ελπίδα ότι οι δύο υπερδυνάμεις θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε κάτι σχετικά με την τεχνολογία όταν οι ηγέτες συναντηθούν στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οτιδήποτε φιλόδοξο, όπως η συμφωνία για την επιβράδυνση της ανάπτυξης ή η δημιουργία παγκόσμιων μέτρων ασφαλείας, είναι πιθανότατα ανέφικτο.

Η έκκληση για μέτρα ασφαλείας έχει ενισχυθεί από τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις από άτομα του κλάδου σχετικά με την απειλή που θέτει η τεχνολογία στην ανθρωπότητα.

Ο Τζέικομπ Κόξον, πρώην ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Anthropic, πυροδότησε τον τελευταίο γύρο συναγερμού λέγοντας πώς όσοι κατασκευάζουν την τεχνολογία «πιστεύουν ακράδαντα ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δημοσίευσε ένα δοκίμιο λίγο αφότου προέτρεψε για προσοχή και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ο Άλτμαν και ο Μασκ υποστήριξαν αυτή την ιδέα, όπως και ο Ντέμις Χασάμπης του Google DeepMind, ο οποίος ζήτησε τη σύσταση ενός παγκόσμιου ρυθμιστικού φορέα για την τεχνολογία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αυτή την εβδομάδα τους φόβους για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως φάρσα και προέτρεψε τις αμερικανικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να συνεχίσουν να προοδεύουν για να παραμείνουν μπροστά από την Κίνα.

Αυτό συμφωνεί με τον επικεφαλής της Nvidia, ο οποίος δήλωσε στο CBS News ότι «πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλον»

«Θα προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αλλά ποτέ, ποτέ και ποτέ δεν θα πρέπει να στείλουμε προϊόντα πριν είναι έτοιμα, να παραδώσουμε προϊόντα που δεν είναι ασφαλή και κανείς δεν περιμένει από εμάς να το κάνουμε αυτό», δήλωσε στη συνέντευξη, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή.

«Αλλά όλοι περιμένουν από εμάς να πετύχουμε και να βοηθήσουμε την Αμερική να είναι όσο το δυνατόν πιο ευημερούσα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στους άμεσους κινδύνους, από τα deepfakes έως την ασφάλεια των παιδιών.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ