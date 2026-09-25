Αλλάζουν οι διαδικασίες για κρατούμενους και ψυχιατρικά περιστατικά - Νέες αποφάσεις από τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά και εξέταση κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, τη διαχείριση ψυχιατρικών περιστατικών, τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και τις καθυστερήσεις σε υποθέσεις ιατρικής αμέλειας αποφασίστηκαν κατά τη σημερινή σύσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας, Κώστα Φυτιρή και Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχε και η Επίτροπος Νομοθεσίας Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Κατά προτεραιότητα εξέταση κρατουμένων στα ΤΑΕΠ

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, αποφασίστηκε η δέσμευση ειδικών χώρων στάθμευσης για τα οχήματα της Αστυνομίας που μεταφέρουν κρατούμενους στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), καθώς και η κατά προτεραιότητα εξέτασή τους.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων κράτησης στα νοσοκομεία, με στόχο να περιοριστεί η πολύωρη παραμονή και απασχόληση αστυνομικών με τη φρούρηση κρατουμένων.

Αλλαγές στη διαχείριση ψυχιατρικών περιστατικών

Για τα περιστατικά που εμπίπτουν στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο αποφασίστηκε η τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες μεταφοράς, παραλαβής και παράδοσης προσώπων που χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης ή νοσηλείας.

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε η ενίσχυση της στελέχωσής της, καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Παράλληλα, θα επικαιροποιηθεί και θα εκσυγχρονιστεί το πρωτόκολλο ενεργειών της Υπηρεσίας, το οποίο θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η παρουσία ή η συνδρομή ιατροδικαστή.

Επαναλειτουργούν νεκροτομεία εκτός Λευκωσίας

Κατά τη σύσκεψη δόθηκαν επίσης οδηγίες για επαναλειτουργία νεκροτομείων και σε άλλες πόλεις, με στόχο τη μείωση των μεταφορών περιστατικών στη Λευκωσία.

Η διαδικασία θα αρχίσει με την επαναλειτουργία του νεκροτομείου Λεμεσού και σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες επαρχίες για την εξυπηρέτηση μη δικανικών περιστατικών.

Τα δικανικά περιστατικά θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται στη Λευκωσία.

Λύση στις καθυστερήσεις υποθέσεων ιατρικής αμέλειας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διερεύνηση υποθέσεων ιατρικής αμέλειας, λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση εξειδικευμένων ιατρικών λειτουργών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Υγείας θα καταρτίσει κατάλογο ιατρικών λειτουργών ανά ειδικότητα, από τον οποίο η Αστυνομία θα μπορεί να επιλέγει επιστήμονες για παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής συνδρομής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας, του ΟΚΥπΥ και της Αστυνομίας.

Συμφωνήθηκε τέλος να πραγματοποιηθεί νέα διυπουργική σύσκεψη το επόμενο διάστημα, κατά την οποία θα αξιολογηθεί η πρόοδος εφαρμογής των αποφάσεων και θα εξεταστούν ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.