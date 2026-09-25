Παγκύπριες επιθεωρήσεις στην οικοδομική βιομηχανία τον Οκτώβριο

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, στην οικοδομική βιομηχανία, θα πραγματοποιήσει τον Οκτώβριο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εκστρατεία εντάσσεται στην προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και ελέγχου της τήρησης βασικών εργασιακών νομοθεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες για τις συνέπειες της αδήλωτης εργασίας και της μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, θα διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση βασικών όρων εργοδότησης, όπως ο μισθός, οι ώρες εργασίας και η εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου εργαζομένου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.000 για κάθε μισθωτό, για τον μήνα κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση. Το ποσό αυξάνεται κατά €500 για κάθε έναν από τους επόμενους έξι μήνες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης αδήλωτης εργασίας μέσα σε δύο χρόνια, το πρόστιμο των €1.000 αυξάνεται στις €2.000. Από την τρίτη παράβαση και έπειτα, ανέρχεται στις €3.000 για τον τρέχοντα μήνα, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Εάν αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τον πραγματικό αριθμό των μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες ή πληροφορίες για αδήλωτη εργασία και παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ