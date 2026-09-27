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Τραγωδία στην Πύλα: Άντρας εντοπίστηκε αναίσθητος στη θάλασσα - Διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται, με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητας του νεκρού.

Νεκρός άντρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Πύλας, με την Αστυνομία να διεξάγει εξετάσεις για εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση της Αστυνομίας, γύρω στις 12 το μεσημέρι λήφθηκε πληροφορία ότι άντρας εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος ανάμεσα σε βράχους κυματοθραύστη παραλίας, στην τουριστική περιοχή Πύλας.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται, με στόχο την εξακρίβωση της ταυτότητας του νεκρού.

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Λογότυπο Altamira

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