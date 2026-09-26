Απόδραση 19χρονου: Συνελήφθη συγγενικό του πρόσωπο - Ο 45χρονος φέρεται να τον βοήθησε

Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών για την απόδραση 19χρονου από τα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμιας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 45χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για το αδίκημα της συνέργειας μετά τη διάπραξη αδικήματος.

Ο 19χρονος απέδρασε από τα κρατητήρια Λακατάμιας, θέτοντας σε κινητοποίηση την Αστυνομία για τον εντοπισμό του, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσε να διαφύγει.

Για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας.