Χριστοφίδης: Έρχεται στη Βουλή Διακήρυξη για τα Ψηφιακά Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τη σημασία του διαλόγου και της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων ανέδειξε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης, κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ασιατικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΑΚΣ) στη Ντουσάνμπε του Τατζικιστάν.

Ο κ. Χριστοφίδης είναι μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ΑΚΣ. Οι εργασίες της Επιτροπής, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από είκοσι κοινοβούλια-μέλη της Συνέλευσης, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο και χαιρετίστηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τατζικιστάν, Faizali Idizoda.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Χριστοφίδης υπογράμμισε σε παρέμβασή του τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών δεσμεύσεων. Αναφέρθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο των κοινοβουλίων μέσω της νομοθετικής τους δράσης, της διασφάλισης επαρκών και στοχευμένων πόρων, καθώς και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου και λογοδοσίας.

Μιλώντας για την Κύπρο, σημείωσε ότι η θέση της στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, όπως και η διαχρονική της πορεία ως σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών και παραδόσεων, ενισχύουν τον ρόλο της ως γέφυρας μεταξύ διαφορετικών περιοχών και λαών.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, του σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης σε ζητήματα όπως η κοινωνική ισότητα, η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, η ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, η στήριξη των γηράσκουσων κοινωνιών και η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την ευημερία και την πρόοδο των πολιτών.

Υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ο κ. Χριστοφίδης ενημέρωσε παράλληλα για την πρωτοβουλία διαμόρφωσης Διακήρυξης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Διακήρυξη αναμένεται να υποβληθεί σύντομα προς συζήτηση στην Επιτροπή και στη συνέχεια να προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε ακόμη τη στήριξη της Κύπρου στα ψηφίσματα που βρίσκονταν υπό συζήτηση και υπογράμμισε τον ρόλο της ΑΚΣ στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς και στη μετατροπή του κοινοβουλευτικού διαλόγου σε συγκεκριμένα οφέλη για τους λαούς της περιοχής.

Στο πλαίσιο των εργασιών εξετάστηκαν προσχέδια ψηφισμάτων για την υπεύθυνη και βιώσιμη χρήση του νερού ως θεμελίου της αειφόρου ανάπτυξης στην Ασία, καθώς και για την ενίσχυση της κουλτούρας της ειρήνης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού στις πολιτιστικές αξίες των λαών. Τα προσχέδια εξετάστηκαν υπό το φως του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη «Διεθνή Δεκαετία για την Ενίσχυση της Ειρήνης για τις Μελλοντικές Γενιές (2027–2036)», που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Τατζικιστάν.

Τα προσχέδια ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν αναμένεται να υιοθετηθούν στην επόμενη Σύνοδο της Ολομέλειας της Συνέλευσης, στις αρχές του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ