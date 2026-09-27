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Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας - Πότε τίθεται σε ισχύ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα ισχύει από τις 21:00 της Κυριακής έως τις 06:00 της Δευτέρας.

Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το βράδυ της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Η προειδοποίηση θα ισχύει από τις 21.00 έως τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταιγίδες αναμένεται αρχικά να επηρεάσουν τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ αργότερα ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

#Βροχές #ΚΑΙΡΟΣ #Καταιγίδα #ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ #ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

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