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Επτά νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα σε αγορά στην Υεμένη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε επιδρομή που έπληξε καταστήματα σε αγορά της επαρχίας Ταΐζ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας υπό τους Χούθι.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών παιδιά, από επιδρομή που έπληξε καταστήματα σε αγορά στη διασταύρωση Μαουίγια, στην επαρχία Ταΐζ της Υεμένης, την Κυριακή.

Την ανακοίνωση έκανε το Υπουργείο Υγείας που τελεί υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Αργότερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανέφερε ότι οι δυνάμεις της στόχευσαν στρατόπεδο των Χούθι και οχήματα στην ίδια περιοχή.

Τρεις στρατιωτικές πηγές από την πλευρά της κυβέρνησης δήλωσαν στο Reuters ότι μέλη των Χούθι είχαν εγκαταστήσει πρόσφατα στρατόπεδο κοντά στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΔΙΕΘΝΗ #ΧΟΥΘΙ #ΥΕΜΕΝΗ

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