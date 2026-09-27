Συναγερμός στη RAF Φέρφορντ: Πέντε άνδρες υπό κράτηση, στο μικροσκόπιο τρία ύποπτα οχήματα

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη βάση.

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψη των πέντε ανδρών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου και παραμένουν υπό κράτηση.

Γύρω από τα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο του βρετανικού στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας ωστόσο ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Για όσους δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους έχει ανοίξει κοντινό κέντρο αναψυχής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζονται στενά με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι εντοπίστηκε στα τρία οχήματα, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της RAF Φέρφορντ.

Η RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι βρετανικές αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ