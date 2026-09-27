Εκτός Cyprus Forum και το ΑΚΕΛ: «Η ακροδεξιά δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο»

Την απόφαση να μη συμμετάσχει στις εργασίες του Cyprus Forum ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, στον απόηχο των εξελίξεων που προηγήθηκαν με την απόσυρση του Μεχμέτ Χαρμαντζί από τη διοργάνωση και την αποχώρηση του δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου σε ένδειξη συμπαράστασης.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, ενημέρωσε χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2026, τους διοργανωτές του Cyprus Forum ότι δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες του.

«Ανάλογη στάση θα τηρήσουν και τα άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν προσκληθεί στο Cyprus Forum», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ΑΚΕΛ καταλήγει σημειώνοντας ότι «η υστερική ρητορική της ακροδεξιάς δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο στον τόπο μας».

Η ανακοίνωση του κόμματος έρχεται μετά το ζήτημα που προέκυψε γύρω από τον τίτλο με τον οποίο εμφανιζόταν ο Μεχμέτ Χαρμαντζί στη μη τελική ατζέντα του φετινού Cyprus Forum.

Υπενθυμίζεται ότι το Cyprus Forum, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι πολιτικό κόμμα [ΕΛΑΜ] είχε καλέσει τους διοργανωτές να ανακαλέσουν την πρόσκληση προς τον Χαρμαντζί, κάτι που οι ίδιοι ξεκαθάρισαν ότι δεν επρόκειτο να πράξουν.

Οι διοργανωτές είχαν σημειώσει, ωστόσο, ότι διαπίστωσαν πως ο τίτλος που αναγραφόταν δίπλα στο όνομα του Χαρμαντζί στη μη τελική ατζέντα, όπως είχε προκύψει από τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι ομιλητές, δεν ήταν αποδεκτός από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο τίτλος που είχε χρησιμοποιηθεί σε πρόσφατες συναντήσεις του Χαρμαντζί με τον Χαράλαμπο Προύντζο.

Ακολούθησε επιστολή του Χαρμαντζί προς τους διοργανωτές, με την οποία γνωστοποίησε ότι αποσύρεται από την τελετή του Cyprus Forum. Στη συνέχεια, ο Χαράλαμπος Προύντζος ενημέρωσε επίσης τους διοργανωτές ότι αποχωρεί, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον Χαρμαντζί.

Το Cyprus Forum είχε δηλώσει ότι κατανοεί και σέβεται την απόφαση των δύο, ενώ απολογήθηκε για τους χειρισμούς του, αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων.