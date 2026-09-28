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Ναυάγιο στα ανοικτά της Κερύνειας: Εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί σε βάθος 570 μέτρων ένα μήνα μετά την τραγωδία

Ναυάγιο στα ανοικτά της Κερύνειας: Εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί σε βάθος 570 μέτρων ένα μήνα μετά την τραγωδία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Όπως μεταδίδει η Kıbrıs Postası, οι σοροί βρέθηκαν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ναυάγιο και σε βάθος 570 μέτρων, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται στον βυθό γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται το βυθισμένο σκάφος.

Δύο ακόμη σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών που συνεχίζονται στην περιοχή του ναυαγίου του Filo Jet, ανοικτά της Κερύνειας, σύμφωνα με δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη της λεγόμενης «κυβέρνησης», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδει η Kıbrıs Postası, οι σοροί βρέθηκαν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ναυάγιο και σε βάθος 570 μέτρων, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται στον βυθό γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται το βυθισμένο σκάφος.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία εξέτασης DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι σοροί ανήκουν σε επιβάτες που εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς και για την ταυτοποίηση της ταυτότητάς τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα γίνει η σχετική ενημέρωση των οικογενειών των αγνοουμένων.

Οι έρευνες στον βυθό γύρω από το ναυάγιο συνεχίζονται, με τον Ουστέλ να δηλώνει ότι οι προσπάθειες θα παραμείνουν σε εξέλιξη μέχρι να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι επιβάτες.

«Ως κράτος θα συνεχίσουμε τις έρευνες μέχρι να φτάσουμε στους αγνοούμενους επιβάτες μας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Η νέα εξέλιξη έρχεται σχεδόν έναν μήνα μετά το πολύνεκρο ναυάγιο του Filo Jet ανοικτά της Κερύνειας, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων να συνεχίζονται τόσο στην επιφάνεια όσο και σε μεγάλο βάθος.

 

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