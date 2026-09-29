21 χρόνια από τον θάνατο του Θανάση Νικολάου: Μνημόσυνο και συνέχεια στις ιδιωτικές ποινικές διώξεις

Μνημόσυνο και τρισάγιο για τον Θανάση Νικολάου τελεί σήμερα η οικογένειά του, 21 χρόνια μετά τον θάνατό του, την ώρα που στο δικαστήριο συνεχίζεται η διαδικασία των ιδιωτικών ποινικών διώξεων εναντίον πέντε κατηγορουμένων.

Η μητέρα του, Ανδριάνα Νικολάου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η οικογένεια κάνει «αυτό που έπρεπε να πράξει το Κράτος και η Νομική Υπηρεσία».

Ο 26χρονος Θανάσης Νικολάου εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Άλασσας στις 29 Σεπτεμβρίου 2005. Ο θάνατός του αποδόθηκε αρχικά σε αυτοχειρία. Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, εκταφή των οστών και τρεις θανατικές ανακρίσεις, με την τελευταία, το 2024, να αποδίδει τον θάνατό του σε στραγγαλισμό συνεπεία εγκληματικής ενέργειας.

Η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ποινικές διώξεις, παρά το πόρισμα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, το οποίο επιβεβαίωνε την εγκληματική ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια προχώρησε σε ιδιωτικές ποινικές διώξεις εναντίον του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, του πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέα Ιατρόπουλου, του πρώην υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού Νίκου Σοφοκλέους, του πρώην υπεύθυνου Υπαίθρου Χριστάκη Ναθαναήλ και του πρώην υπεύθυνου συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκη Καπηλιώτη.

Μετά από μακρά διαδικασία προδικαστικών ενστάσεων και την αναθεώρηση του κατηγορητηρίου, στην τελευταία δικάσιμο απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης και παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι οι πελάτες της δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν και υπέβαλε νέα αιτήματα, επί των οποίων το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σήμερα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 21 χρόνων από τον θάνατο του γιου της, η Ανδριάνα Νικολάου ανέφερε ότι «αυτές οι μέρες είναι πάντα δύσκολες» και ότι η οικογένεια τις αφιερώνει στη μνήμη του, καθώς ο Θανάσης «ήταν πάντα κοντά στην εκκλησία».

Επανέλαβε τη θέση ότι ο γιος της υπέστη παρενοχλήσεις και εκφοβισμό στο στρατόπεδο, αφού είχε γίνει μάρτυρας διακίνησης ναρκωτικών. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Θανάσης είχε ζητήσει μετάθεση από τη μονάδα του μία ημέρα πριν εντοπιστεί νεκρός.

«Τέτοια μέρα αναλογίζομαι και όλα τα στάδια της προετοιμασίας του παιδιού μου, όταν ξύπνησε στις 6 το πρωί για να πάει στη μονάδα του και ακολούθως διερωτώμαι πού να βρισκόταν, αν ήταν ζωντανό ή νεκρό, μέχρι το απόγευμα που εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του», είπε.

Η κ. Νικολάου ανέφερε ότι θεωρούσε πως ο γιος της βρισκόταν στον στρατό μέχρι το μεσημέρι, όταν ο διοικητής του την ενημέρωσε ότι δεν παρουσιάστηκε. Σημείωσε ακόμη πως, από τη στιγμή που τον καλούσαν από το στρατόπεδο στις 7:30 το πρωί και δεν απαντούσε, «σημαίνει ότι κάποιοι του πήραν το τηλέφωνο, το έκλεισαν και το εξαφάνισαν», καθώς δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Διερωτήθηκε επίσης «πώς νιώθουν όλοι αυτοί που ήταν υπαίτιοι, όχι μόνο για το χαμό του, αλλά και γι’ αυτόν τον αγώνα που μας βασανίζουν 21 ολόκληρα χρόνια», υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν τι συνέβη και ότι η οικογένεια εξακολουθεί να εμπαίζεται. Όπως είπε, «δεν μπορεί να βρεθεί ένα σώμα άθικτο μετά από πτώση από τόσο ύψος, χωρίς εξωτερικές κακώσεις».

Η Ανδριάνα Νικολάου επέρριψε ευθύνες «πρώτα από όλα στη Νομική Υπηρεσία», αναφερόμενη στην τρίτη θανατική ανάκριση. «Άλλα έλεγε ο Γενικός Εισαγγελέας, άλλα μας υπόσχονταν, άλλα έβγαιναν στη δημοσιότητα, άλλα έκαναν οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας», είπε. Πρόσθεσε ότι οι διαβεβαιώσεις πως ήθελαν να βοηθήσουν «ήταν όλα παραμύθια» και ότι, αν δεν αγωνιζόταν η οικογένεια, «τίποτα δεν θα γινόταν».

«Αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν οικογένεια, για να αποδείξουμε τα αυτονόητα, αυτά που φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δηλαδή μας σκότωσαν το παιδί, τα κάναμε και αποδείχθηκε και μέσα από το δικαστήριο», σημείωσε, διερωτώμενη κατά πόσο «έπρεπε να τρέχουμε εμείς πίσω από τους υπαίτιους ή το κράτος και η Νομική Υπηρεσία;».

Όπως ανέφερε, αυτό «έπρεπε να ήταν δική τους δουλειά και όχι δική μας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικογένεια κρατά αποστάσεις από την παρούσα δικαστική διαδικασία, καθώς «δεν θέλουμε να δούμε κανέναν τους μπροστά μας».

Σήμερα, η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο και στη συνέχεια τρισάγιο στο μοναστήρι όπου φυλάσσονται τα οστά του Θανάση, από την ολοκλήρωση της τρίτης θανατικής ανάκρισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ