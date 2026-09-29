Ραντεβού με ηπατολόγο σε... δύο χρόνια: Δεν αρκούν οι 6 γιατροί στο Δημόσιο για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών, φωνάζει ο «Προμηθέας»

Αναμονή που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και τα δύο χρόνια, καταγγέλλουν ασθενείς που επιχειρούν να εξασφαλίσουν ραντεβού με ηπατολόγο στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, την ώρα που οι εξειδικευμένες δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν σημαντικό αριθμό περιστατικών με περιορισμένο αριθμό γιατρών. Στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ καταγράφονται συνολικά έξι γιατροί με ειδικότητα «ηπατολόγος», τέσσερις στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και δύο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μόνο το Ηπατολογικό Ιατρείο Λεμεσού έχει δημιουργήσει κατά την τελευταία δεκαετία αρχείο περίπου 1.500 ασθενών που βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Τις μεγάλες καθυστερήσεις έθεσε ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» κατά τη γενική του συνέλευση, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα ραντεβού προγραμματίζονται ένα έως και δύο χρόνια αργότερα. Οι ασθενείς καταγράφουν παράλληλα δυσκολίες στις διαδικασίες παραπομπής στο εξωτερικό αλλά και στην έγκαιρη πρόσβαση σε αναγκαίες θεραπείες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση αποστολής δεύτερου γιατρού του ΟΚΥπΥ για εξειδίκευση στη μεταμοσχευτική ηπατολογία, με τον Σύνδεσμο να ζητά ενίσχυση των εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη διάσταση καθώς η Ηπατολογία δεν αποτελεί αυτοτελή ιατρική ειδικότητα στην Κύπρο αλλά εξειδικευμένο αντικείμενο της Γαστρεντερολογίας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει διαθέσιμο δημόσιο μητρώο που να αποτυπώνει με ακρίβεια πόσοι γιατροί παρέχουν εξειδικευμένες ηπατολογικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Ο «Προμηθέας» αναμένεται να θέσει τα προβλήματα ενώπιον των αρμόδιων φορέων, ζητώντας λύσεις για τη στελέχωση, τις αναμονές και την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες.