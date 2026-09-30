Εορτασμοί για 1η Οκτωβρίου: Παρέλαση με νέα οπλικά συστήματα

Στα νέα οπλικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Εθνική Φρουρά, καθώς και στην εκπροσώπηση των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας, ΗΠΑ, Γαλλίας, Αιγύπτου και Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι στραμμένα τα βλέμματα στην αυριανή στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήδη χθες, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της τελικής πρόβας, αρκετοί πολίτες πήραν μια πρώτη γεύση των όσ...

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