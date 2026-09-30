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Στο Υπουργικό το νέο πακέτο για την ακρίβεια - Στο τραπέζι πρόσθετα μέτρα στήριξης

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κυβέρνηση αναμένεται να εξετάσει στις 16:30 νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί σήμερα, στις 16:30, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις συντεχνίες ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ-ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ.

Ο κ. Κεραυνός είχε δηλώσει ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα πακέτα στήριξης και ότι ένα εξ αυτών θα παρουσιαστεί στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως είχε αναφέρει, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς και η Κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει τη στήριξη όλων των κοινωνικών στρωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαμηλά εισοδήματα και στις ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, στο τραπέζι βρίσκονται πρόσθετα μέτρα πέραν όσων εφαρμόζονται ήδη. Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι βασική επιδίωξη είναι τα μέτρα να έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή οριζόντιων παρεμβάσεων σε περιπτώσεις που τα προβλήματα επηρεάζουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ο Μάκης Κεραυνός είχε επίσης υποστηρίξει ότι η Κύπρος έχει προχωρήσει σε πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την άποψη ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στην απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης για επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του πετρελαίου, είχε σημειώσει ότι η κυπριακή κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα εδώ και δύο χρόνια, τα οποία, όπως υποστήριξε, είναι πιο βελτιωμένα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

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