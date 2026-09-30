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Τι θα ξοδέψει το κράτος το 2027

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ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού και ενίσχυση της άμυνας, αποτελούν τις κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς

Κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού και ενίσχυση της άμυνας, αποτελούν τις κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €14,4 δισ., αυξημένες κατά περίπου €697 εκατ. ή 5,1% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών παραμένουν οι μεταβιβαστικές πληρωμές, οι οποίες αυξάνονται στα €4,49 δισ. από €4,24 δισ. το 2026 και αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές (€2,3 δισ.), οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση 2,9%, τις συνεισφορές του Δημοσίου στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ (€1,7 δισ.) και τη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (€399,4 εκατ.). Παράλληλα, περιλαμβάνονται χορηγίες προς κρατικούς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (περιλαμβανομένων των κρατικών πανεπιστημίων, ύψους €236,6 εκατ. για το 2027) και τις χορηγίες στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (€190,8 εκατ.)

Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώνονται στα €3,75 δισ. από €3,71 δισ. το 2026, παραμένοντας η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών.

Οι λειτουργικές δαπάνες καταγράφουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο ύψους 15,4% ή €247,6 εκατ., φτάνοντας τα €1,86 δισ. από €1,61 δισ. το 2026.

Άμυνα

Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, εκπαιδεύσεις/ συνέδρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες/ έρευνες, αγορά ύδατος, δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης και οι μη προβλεπόμενες δαπάνες/ αποθεματικό.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόνοια για δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης κατά περίπου €261,6 εκατ., στην αύξηση που έχει γίνει στο κονδύλι της αγοράς ύδατος κατά €26 εκατ. και αυξήσεις στις δαπάνες για Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις κατά €24,5 εκατ.

Το χρέος

Σημαντικό κονδύλι παραμένουν και οι αποπληρωμές δανείων, οι οποίες ανέρχονται στα €2,52 δισ., αντανακλώντας τη στρατηγική περαιτέρω αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους αυξάνονται στα €711,4 εκατ. από €665,2 εκατ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή δρόμων, αγορά γης και κτηρίων, αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, αγορά εξοπλισμού, ανεγέρσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις κτηρίων, αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,1% το 2027 και να ανέλθουν στα €594,5 εκατ. σε σύγκριση με €582,4 εκατ. το 2026.

Έργα

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους περιλαμβάνονται το Νέο Κυπριακό Μουσείο (€27,9 εκατ.), ο δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (€18 εκατ.), ο δρόμος Δένειας-Ακακίου-Αστρομερίτη (€15,9 εκατ.), καθώς η ανέγερση του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας (€13,5 εκατ.).

Σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, η κυβέρνηση εκτιμά ότι παρά την αύξηση των δαπανών, το 2027 θα διατηρηθεί πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 46,6% του ΑΕΠ.

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