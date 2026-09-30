Τι θα ξοδέψει το κράτος το 2027

Κοινωνικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού και ενίσχυση της άμυνας, αποτελούν τις κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €14,4 δισ., αυξημένες κατά περίπου €697 εκατ. ή 5,1% σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών παραμένουν οι μεταβιβαστικές πληρωμές, οι οποίες αυξάνονται στα €4,49 δισ. από €4,24 δισ. το 2026 και αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές (€2,3 δισ.), οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση 2,9%, τις συνεισφορές του Δημοσίου στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ (€1,7 δισ.) και τη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. (€399,4 εκατ.). Παράλληλα, περιλαμβάνονται χορηγίες προς κρατικούς οργανισμούς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου (περιλαμβανομένων των κρατικών πανεπιστημίων, ύψους €236,6 εκατ. για το 2027) και τις χορηγίες στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (€190,8 εκατ.)

Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώνονται στα €3,75 δισ. από €3,71 δισ. το 2026, παραμένοντας η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών.

Οι λειτουργικές δαπάνες καταγράφουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο ύψους 15,4% ή €247,6 εκατ., φτάνοντας τα €1,86 δισ. από €1,61 δισ. το 2026.

Άμυνα

Στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, εκπαιδεύσεις/ συνέδρια, συμβουλευτικές υπηρεσίες/ έρευνες, αγορά ύδατος, δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης και οι μη προβλεπόμενες δαπάνες/ αποθεματικό.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόνοια για δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης κατά περίπου €261,6 εκατ., στην αύξηση που έχει γίνει στο κονδύλι της αγοράς ύδατος κατά €26 εκατ. και αυξήσεις στις δαπάνες για Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις κατά €24,5 εκατ.

Το χρέος

Σημαντικό κονδύλι παραμένουν και οι αποπληρωμές δανείων, οι οποίες ανέρχονται στα €2,52 δισ., αντανακλώντας τη στρατηγική περαιτέρω αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους αυξάνονται στα €711,4 εκατ. από €665,2 εκατ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κατασκευή δρόμων, αγορά γης και κτηρίων, αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, αγορά εξοπλισμού, ανεγέρσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις κτηρίων, αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,1% το 2027 και να ανέλθουν στα €594,5 εκατ. σε σύγκριση με €582,4 εκατ. το 2026.

Έργα

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους περιλαμβάνονται το Νέο Κυπριακό Μουσείο (€27,9 εκατ.), ο δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (€18 εκατ.), ο δρόμος Δένειας-Ακακίου-Αστρομερίτη (€15,9 εκατ.), καθώς η ανέγερση του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας (€13,5 εκατ.).

Σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, η κυβέρνηση εκτιμά ότι παρά την αύξηση των δαπανών, το 2027 θα διατηρηθεί πλεονασματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στο 2,8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 46,6% του ΑΕΠ.