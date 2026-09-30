Στο καταφύγιο της C.A.P.C.A. 45 παιδιά για να γνωρίσουν τη φροντίδα και την ευθύνη απέναντι στα ζώα

Περίπου 45 παιδιά από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ιεροκηπίας και το Δημοτικό Σχολείο Πάφου Β΄–Δημήτρειον επισκέφθηκαν σήμερα το καταφύγιο PAWS της οργάνωσης C.A.P.C.A. στην Αχέλεια, στο πλαίσιο της φιλοζωικής δράσης «Γνωρίζω τα ζώα συντροφιάς – Μαθαίνω για τη φροντίδα τους», που διοργάνωσε το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων. Στόχος της δράσης ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς, να κατανοήσουν τι σημαίνει η καθημερινή φροντίδα τους και να αντιληφθούν την ευθύνη που συνεπάγεται η απόκτηση ενός ζώου.

Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεροκηπίας και τον Δήμο Πάφου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου.

Το φετινό μήνυμα «Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των ζώων» απέκτησε ιδιαίτερο νόημα μέσα από την επίσκεψη των μαθητών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πώς βιώνει ένα ζώο την εγκατάλειψη και τον φόβο, αλλά και για τη σημασία της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης προς τον άνθρωπο.

Τα παιδιά, συνοδευόμενα από τους εκπαιδευτικούς τους, ξεναγήθηκαν στους χώρους του καταφυγίου και ενημερώθηκαν από τους υπευθύνους για τη λειτουργία του και τα ζώα που φιλοξενεί. Έθεσαν ερωτήσεις, μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες και ενημερώθηκαν για όσα απαιτούνται για την καθημερινή φροντίδα των ζώων.

Η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός του Γραφείου, κα Έλενα Γεωργίου, μίλησε στα παιδιά για την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων, τη σημασία της σήμανσης και της στείρωσης, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδρούν σε διαφορετικές καταστάσεις κατά την επαφή τους με ζώα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σωστό τρόπο προσέγγισης ενός ζώου και στην αναγνώριση των αντιδράσεων και της συμπεριφοράς του. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η απόκτηση ενός ζώου συντροφιάς αποτελεί δέσμευση για ολόκληρη τη ζωή του. Η επίσκεψη προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα στα παιδιά.

Από τη μια εξέφρασαν λύπη για τα ζώα που έχουν εγκαταλειφθεί και από την άλλη χαρά από τη γνωριμία και το παιχνίδι μαζί τους.

Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν να μάθουν αν οι σκύλοι είναι χαρούμενοι στο καταφύγιο, έκαναν ερωτήσεις για την καθημερινή τους φροντίδα και εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν ή ακόμη και να υιοθετήσουν ένα ζώο.

Υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των υπευθύνων, έπαιξαν με σκύλους του καταφυγίου, δείχνοντας ιδιαίτερη στοργή και προσοχή.

Στο τέλος της δράσης, οι μαθητές συμπλήρωσαν έντυπα, στα οποία κατέγραψαν τα συναισθήματά τους και όσα αποκόμισαν από την επίσκεψη.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους, ανέφερε ότι σκοπός της δράσης ήταν τα παιδιά να δουν από κοντά πώς φροντίζονται ζώα που έχουν εγκαταλειφθεί ή κακοποιηθεί και έχουν βρει προστασία στο καταφύγιο.

Ο κ. Μυριάνθους ευχαρίστησε τους υπευθύνους του καταφυγίου και ειδικότερα τον κ. Matt Harris, τους συνεργαζόμενους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, καθώς και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου για τη στήριξή τους. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι πολίτες χρειάζεται να συμβάλλουν από κοινού στην καλλιέργεια του σεβασμού προς τα ζώα και στην προστασία τους από την κακοποίηση και την εγκατάλειψη.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στην κοινή προσπάθεια του Γραφείου και των Δήμων Πάφου, με τη συμβολή του ΕΟΑ Πάφου, για τη δημιουργία περιφερειακού υποστατικού προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι αυτό θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, δήλωσε ότι ο Οργανισμός στηρίζει και συμμετέχει στην προσπάθεια του Επιτρόπου και των τοπικών αρχών, ειδικότερα των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην επαρχία. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη υποδομή αναγκαία και σημείωσε ότι αποτελεί προτεραιότητα του Οργανισμού και των τοπικών φορέων.

Με βάση την πορεία των ενεργειών, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το καταφύγιο θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2027. Εκ μέρους του Δήμου Πάφου, ο Δημαρχεύων κ. Άγγελος Ονησιφόρου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Χριστοδούλου εξέφρασαν τη στήριξή τους στο έργο του Γραφείου του Επιτρόπου και αναφέρθηκαν στον ενεργό ρόλο του Δήμου στις προσπάθειες δημιουργίας του νέου περιφερειακού καταφυγίου.

Όπως ανέφεραν, οι προσπάθειες περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις με τους Δήμους Ιεροκηπίας, Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς. Τόνισαν την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης του έργου, με στόχο να γίνει πραγματικότητα την επόμενη χρονιά, ενώ αναφέρθηκαν και στη χρηματοδότησή του με τη συμβολή του κράτους και των τοπικών αρχών.

Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας, κ. Νίκος Παλιός, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Γραφείου του Επιτρόπου, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα ευημερίας των ζώων. Εξέφρασε τη στήριξη του Δήμου στη δράση και την προθυμία του να συμβάλει στην όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου.

Ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας, κ. Ανδρέας Σιήκκης, αναφέρθηκε στη σημαντική προσφορά του ιδιωτικού καταφυγίου στην Αχέλεια σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, υπογραμμίζοντας παράλληλα και την ευθύνη των πολιτών. Οι απορίες των παιδιών, η έγνοια που έδειξαν και η επιθυμία τους να βοηθήσουν μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω συζήτηση στο σχολείο και στην οικογένεια. Μέσα από τέτοιες εμπειρίες, τα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τη συμπεριφορά των ζώων και μαθαίνουν ότι η αγάπη προς αυτά συνοδεύεται από την καθημερινή ευθύνη της φροντίδας τους.

Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων ευχαριστεί τους Δήμους Ιεροκηπίας και Πάφου για τη συνεργασία, τους ανθρώπους του καταφυγίου C.A.P.C.A. για τη φιλοξενία και τη συμβολή τους στη δράση, καθώς και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους.

Το καταφύγιο PAWS της οργάνωσης C.A.P.C.A. (Cyprus Association for the Protection and Care of Animals) προσφέρει στέγη και φροντίδα σε σκύλους που έχουν ανάγκη προστασίας, μέχρι να βρουν ένα μόνιμο σπίτι. Η λειτουργία του στηρίζεται, κυρίως, στην εθελοντική εργασία ανθρώπων που αφιερώνουν χρόνο και προσωπική προσπάθεια στην καθημερινή περιποίηση των ζώων και στην προώθηση των υιοθεσιών.