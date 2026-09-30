Λάρνακα: Αλλάζει όψη η Λεωφόρος Φανερωμένης – Λιγότερες λωρίδες, ποδηλατόδρομοι και νέες διαβάσεις

Μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Φανερωμένης, δημιουργία κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, ποδηλατόδρομοι, νέες φωτοελεγχόμενες διαβάσεις και παρόδιοι χώροι στάθμευσης περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για την αναδιαμόρφωση του άξονα στη Λάρνακα.

Το έργο προωθείται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λάρνακας, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, ο σχεδιασμός ενισχύει τις υποδομές για το ποδήλατο και επιδιώκει παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου, ώστε να επιτευχθεί πιο οργανωμένη και ασφαλής συνύπαρξη των διαφορετικών χρηστών του.

Βασική παράμετρος του σχεδιασμού ήταν όλες οι νέες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις να παραμείνουν εντός του υφιστάμενου οδικού εύρους, χωρίς επέκταση πέραν των σημερινών ορίων του δρόμου.

Για το τμήμα από το K-Cineplex μέχρι τον κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου, μήκους περίπου 900 μέτρων, η κυκλοφορία προς τον κυκλικό κόμβο θα διεξάγεται σε μία λωρίδα, ενώ προς την αντίθετη κατεύθυνση θα διατηρηθούν δύο λωρίδες. Μεταξύ των δύο ρευμάτων θα κατασκευαστεί κεντρική διαχωριστική νησίδα, η οποία θα απαγορεύει όλες τις δεξιόστροφες κινήσεις προς τις παρόδιες οδούς. Εκατέρωθεν των λωρίδων θα δημιουργηθούν μονής κατεύθυνσης ποδηλατόδρομοι, παράλληλοι με τη ροή των οχημάτων.

Στη συμβολή της λεωφόρου με την οδό Εστιάδων θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα φώτα τροχαίας και θα δημιουργηθούν τέσσερις φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο 1ης Απριλίου έως τη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου 700 μέτρων, η κυκλοφορία προς τη λεωφόρο θα διεξάγεται σε μία λωρίδα, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση θα διατηρηθούν δύο. Η κεντρική διαχωριστική νησίδα θα παραμείνει μεταξύ των δύο ρευμάτων, ενώ στο νότιο τμήμα θα δημιουργηθεί αμφίδρομος ποδηλατόδρομος. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν έξι φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από τη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης έως την οδό Αιγύπτου, μήκους περίπου 500 μέτρων, θα διατηρηθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, όπως ισχύει σήμερα, χωρίς κεντρική διαχωριστική νησίδα. Οι παρόδιοι χώροι στάθμευσης θα διατηρηθούν σε όλο το μήκος, ενώ στο νότιο τμήμα θα χωροθετηθεί αμφίδρομος ποδηλατόδρομος. Εκεί θα δημιουργηθούν επίσης τέσσερις φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Στο τμήμα από την οδό Αιγύπτου έως την οδό Αρτέμιδος, μήκους περίπου 450 μέτρων, θα διατηρηθεί μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Θα διαμορφώνονται εναλλάξ κτιστή νησίδα και επιπρόσθετη λωρίδα για δεξιόστροφες κινήσεις. Οι ποδηλατόδρομοι θα βρίσκονται εκατέρωθεν των λωρίδων κυκλοφορίας και θα είναι μονής κατεύθυνσης, παράλληλοι με τη ροή των οχημάτων. Στο τμήμα αυτό θα δημιουργηθούν δύο φωτοελεγχόμενες διαβάσεις πεζών.

Η νέα κυκλοφοριακή διαχείριση προέκυψε μετά την καταγραφή και επεξεργασία κυκλοφοριακών δεδομένων, καθώς και τη μικροπροσομοίωση της κυκλοφορίας που εκπονήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η μείωση των λωρίδων επιτρέπει την ενσωμάτωση ποδηλατόδρομων και άλλων παρεμβάσεων, όπως λωρίδες πρασίνου και διαβάσεις πεζών, με στόχο τη μετατροπή της λεωφόρου σε πιο ανθρωποκεντρικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων, όπως οι υψηλές ταχύτητες, η άναρχη στάθμευση και οι ελλιπείς υποδομές για πεζούς. Οι νέες ρυθμίσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα διαφοροποίηση της ιεράρχησης του άξονα στο γενικότερο κυκλοφοριακό μοντέλο.

Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας καθορίστηκε από τον κλάδο μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με βάση τα ισχύοντα πρότυπα, παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Δήμος Λάρνακας.

Η δημιουργία της κεντρικής νησίδας ενισχύει την οδική ασφάλεια, καθώς διαχωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και περιορίζει τα σημεία εμπλοκής μεταξύ των οχημάτων. Η δυνατότητα διατήρησης δεξιόστροφων κινήσεων εξετάστηκε κατά τον σχεδιασμό και έγιναν σχετικές διευθετήσεις όπου αυτό ήταν εφικτό.

Το αίτημα για δεξιόστροφη κίνηση προς την οδό Καλύμνου υποβλήθηκε από τον Δήμο και εξετάστηκε από τους αρμόδιους, όμως δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί λόγω των γεωμετρικών περιορισμών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης θέσης.

Η κεντρική νησίδα σημαίνει ότι για ορισμένες μετακινήσεις οι οδηγοί θα χρειάζεται να κατευθύνονται από κυκλικό κόμβο σε κυκλικό κόμβο για να ακολουθήσουν την επιθυμητή κατεύθυνση. Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι η ρύθμιση αλλάζει τις μέχρι σήμερα συνήθειες και πρακτικές διακίνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπάγεται πρόσθετη διαδρομή. Ωστόσο, αναφέρει ότι η πρόσθετη απόσταση είναι περιορισμένη και ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει εναλλακτική πρόσβαση μέσω του τοπικού οδικού δικτύου.

Για παράδειγμα, οδηγός που κινείται από την πόλη προς τον κυκλικό κόμβο του K-Cineplex και θέλει να στρίψει στην οδό Καλύμνου θα μπορεί είτε να συνεχίσει μέχρι τον κυκλικό κόμβο του K-Cineplex και να κάνει επαναστροφή είτε να χρησιμοποιήσει το τοπικό οδικό δίκτυο μέσω των οδών 1ης Απριλίου, Καισαρείας και Αγίου Γεωργίου Μακρύ, ώστε να φτάσει στην οδό Καλύμνου.

Ο ποδηλατόδρομος της Λεωφόρου Φανερωμένης αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένου και συνεχούς δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στη Λάρνακα. Συνδέεται με τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της Λεωφόρου Γ. Χριστοδουλίδη και με τους νέους ποδηλατόδρομους της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη και της Λεωφόρου Βάσου Λυσσαρίδη.

Ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι «αναγνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πολίτες σε σχέση με την εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων», ιδιαίτερα για πιθανές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων λόγω της μείωσης των λωρίδων και της κατάργησης των δεξιόστροφων κινήσεων.

«Στόχος του Δήμου είναι μια πόλη για όλους, ασφαλής, υγιής και ανθρώπινη, όπου η μετακίνηση δεν θα προϋποθέτει απαραίτητα τη χρήση αυτοκινήτου. Μια πόλη στην οποία ιδιαίτερα οι νέοι μας θα μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια και μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να εξαρτώνται συνεχώς από τους ενήλικες. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, με ποιότητα ζωής και υποδομές που συχνά θαυμάζουμε και αναγνωρίζουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι ένα έργο αυτής της κλίμακας πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται στην πράξη. Ο Δήμος θα συνεχίσει να καταγράφει τα ζητήματα που προκύπτουν και να τα θέτει ενώπιον του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ώστε, όπου υπάρχει ανάγκη και τεχνική δυνατότητα, να εξετάζονται βελτιώσεις και προσαρμογές με γνώμονα την οδική ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της λεωφόρου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ