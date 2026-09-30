Καθησυχαστικός ο Δρ. Καραγιάννης για το H5N1 στην Αθαλάσσα - Δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο

Δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα μετάδοση του ιού της γρίπης των πτηνών H5N1 από άνθρωπο σε άνθρωπο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Καθηγητής Μικροβιολογίας/Λοιμωξιολογίας, Δρ. Πέτρος Καραγιάννης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός και για τον εντοπισμό του ιού σε άγριο πτηνό στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας» για τους πολίτες.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετάλλαξης του ιού σε περίπτωση που προσβάλει άνθρωπο, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι «δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο». Όπως εξήγησε, στις περιπτώσεις του ιού της γρίπης είναι δύσκολη η μετάλλαξη, καθώς συνήθως ο ιός ανταλλάσσει γενετικό υλικό με άλλους ιούς.

Σημείωσε ακόμη ότι δεν έχει παρατηρηθεί αλλαγή που να καθιστά τον ιό πιο εύκολα μεταδιδόμενο από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Δεν είδαμε κάποια αλλαγή προς το χειρότερο, δηλαδή να τον κάνει να μεταδίδεται στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο πιο εύκολα και το τελευταίο δεν παρατηρείται καθόλου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Δρ. Καραγιάννη, «ο άνθρωπος είναι αδιέξοδος ξενιστής», καθώς «δεν παρατηρείται περαιτέρω μετάδοση και ελπίζουμε τα πράγματα να μείνουν έτσι».

Περιορισμένος ο κίνδυνος στην Αθαλάσσα

Αναφερόμενος στο κρούσμα H5N1 σε άγριο πτηνό στη λίμνη της Αθαλάσσας, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο από το συγκεκριμένο περιστατικό είναι πολύ περιορισμένος.

«Υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο, φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο πολύ από άγρια πτηνά που γίνεται η μετάδοση, αλλά από οικόσιτα πτηνά», είπε. Όπως εξήγησε, η μετάδοση αφορά κυρίως άτομα που έχουν στενή επαφή με οικόσιτα πτηνά, ιδιαίτερα σε φάρμες πουλερικών.

Συνήθως, πρόσθεσε, επηρεάζονται άτομα που εργάζονται σε τέτοιους χώρους χωρίς τον ανάλογο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια, μάσκες, προστατευτικά γυαλιά και καλύμματα παπουτσιών.

Πώς μπορεί να μολυνθούν οικόσιτα πτηνά

Ερωτηθείς πόσο συχνά μεταδίδεται ο ιός από άγρια σε οικόσιτα πτηνά, ο Δρ. Καραγιάννης είπε ότι αυτό «εξαρτάται» και πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα για τη συχνότητα.

Εάν τα πουλερικά σε φάρμες τρέφονται σε εξωτερικούς χώρους, ανέφερε, υπάρχει πιθανότητα ένα μολυσμένο άγριο πτηνό να έρθει σε επαφή με την τροφή. «Αν είναι μολυσμένο και ρίξει εκκρίσεις, μπορεί τα πουλερικά να μολυνθούν με αυτόν τον τρόπο», είπε.

Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, συστήνεται σε τέτοιες περιπτώσεις τα πουλερικά να τρέφονται σε κλειστούς χώρους.

Εντοπίστηκε και δεύτερη νεκρή πάπια

Σε σχέση με πληροφορίες για πιθανό δεύτερο κρούσμα στην Αθαλάσσα, ο κ. Καραγιάννης επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε ακόμη μία νεκρή πάπια, από την οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις.

Ερωτηθείς εάν η εμφάνιση δεύτερου περιστατικού θα πρέπει να προκαλέσει ανησυχία, ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Όπως εξήγησε, τα πτηνά βρίσκονται σε ανοικτό χώρο και η παρουσία του ιού μπορεί να συνδέεται με τη μετακίνηση άγριων πτηνών. Αυτά, κατά τη μετακίνησή τους προς θερμότερες περιοχές, μπορεί να σταματήσουν για να πιουν νερό ή να φάνε και να αφήσουν τον ιό μέσω των περιττωμάτων ή των εκκρίσεών τους, με αποτέλεσμα να μολυνθούν πάπιες στην περιοχή.

Για την Αθαλάσσα είπε πως «δεν υπάρχει πρόβλημα», καθώς πρόκειται για ανοικτό και τεράστιο χώρο.

Δεν είναι γνωστό αν ο ιός κυκλοφορεί ευρύτερα στην Κύπρο

Σε ερώτηση κατά πόσο τα περιστατικά στην Αθαλάσσα είναι μεμονωμένα ή υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός κυκλοφορεί ήδη στην Κύπρο, ο κ. Καραγιάννης απάντησε: «Δεν το ξέρουμε». Όπως ανέφερε, αυτό θα φανεί εάν αρχίσουν να εντοπίζονται και άλλα νεκρά πτηνά σε διαφορετικές περιοχές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος» για τους επισκέπτες

Σε σχέση με την ασφάλεια των επισκεπτών του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας, ο Δρ. Καραγιάννης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κατά την άποψή μου. Αν αποφύγουν τη λίμνη για τις επόμενες λίγες μέρες, τότε θα είναι απόλυτα ασφαλείς», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν κάποιος που θα επισκεφθεί την Αθαλάσσα βρίσκεται αντιμέτωπος με κίνδυνο, απάντησε «όχι», εξηγώντας ότι οι επισκέπτες δεν διατρέχουν κίνδυνο επειδή πρόκειται για ανοικτό χώρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ