Νέα παρέμβαση Έρχιουρμαν: «Ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» υπονομεύουν το έδαφος για διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Σε «ενέργειες και δράσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη» αναφέρθηκε σε σημερινή ανάρτησή του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, εξηγώντας τον όρο που χρησιμοποιεί το τελευταίο διάστημα και παραπέμποντας σε πρόσφατη συνέντευξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άγκελα Ολγκίν, στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA.

Ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι, ενώ συζητούνται νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο όρο στις συνομιλίες του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Προσωπική Απεσταλμένη του και διπλωμάτες που συναντά. Ως παραδείγματα ανέφερε την ακύρωση φεστιβάλ και κατασκήνωσης της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα, τις προσπάθειες να αποτραπούν συναντήσεις Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων με ξένους διπλωμάτες, «μονομερείς και μεροληπτικές» αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έντονες προσπάθειες Ευρωβουλευτών της Κύπρου, καθώς και συλλήψεις που σχετίζονται με ζητήματα ιδιοκτησίας.

Παραπέμποντας στη συνέντευξη της κ. Ολγκίν στο ANKA, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος Γιουσούφ Κανλί τη ρώτησε αν μπορεί να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον, ενώ «η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπαθεί να περιορίσει τις διεθνείς επαφές των Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων και η τουρκοκυπριακή πλευρά αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλα βήματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη, η κ. Ολγκίν απάντησε:

«Απολύτως όχι. Επειδή αυτά τα πράγματα μόνο περιπλέκουν ένα ήδη πολύπλοκο ζήτημα. Οι διαπραγματεύσεις δεν προκύπτουν από μόνες τους, ούτε πηγάζουν από ένα εχθρικό περιβάλλον. Αντίθετα, απαιτείται κατανόηση και αποδοχή της άλλης πλευράς και της ύπαρξής της. Έχω συζητήσει αυτό το θέμα με τους διαπραγματευτές αρκετές φορές, ειδικά τον τελευταίο μήνα».

Ο κ. Έρχιουρμαν κατέληξε ότι θέλησε να καταγράψει την απάντηση, ώστε να μην χαθεί μέσα στη συζήτηση, καθώς είναι, όπως έγραψε, «εξαιρετικά σημαντική για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ