Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τίμησε τον Ιωάννη Ηλία για τη μουσική σύνθεση της Τελετής Αφής και Παράδοσης της Φλόγας

Με θερμές ευχαριστίες και ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον μουσικοσυνθέτη Ιωάννη Ηλία απευθύνεται η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Ντακάρ 2026.

Σε επιστολή που φέρει ημερομηνία Σεπτέμβριος 2026, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Ηλία για την εξαιρετική μουσική σύνθεση που δημιούργησε ειδικά για την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κεντρικό έργο της μουσικής επένδυσης αποτέλεσε η «Ωδή στη Νεότητα», μια σύνθεση που, σύμφωνα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ανέδειξε με συμβολικό τρόπο το πνεύμα, την ορμή και την έμπνευση της νέας γενιάς.

Η ΕΟΕ επισημαίνει ότι η σύνθεση δεν αποτέλεσε απλώς μουσική συνοδεία της τελετής, αλλά λειτούργησε ως ξεχωριστή καλλιτεχνική δημιουργία, συνδέοντας το παρόν με την ελπίδα για το μέλλον και αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να εμπνέει και να συγκινεί.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ακόμη ότι η συμβολή του Ιωάννη Ηλία στην επιτυχία της εκδήλωσης ήταν ουσιαστική και τιμητική για όλους τους συμμετέχοντες.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον ευχαριστεί για την προσφορά, την αφοσίωση και τη δημιουργική του γενναιοδωρία, σημειώνοντας ότι το έργο του θα παραμείνει σημείο αναφοράς και πολύτιμο κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας της Τελετής.

Η επιστολή καταλήγει με την υπογραφή του προέδρου της ΕΟΕ, Ισιδώρου Κούβελου, επιβεβαιώνοντας την επίσημη αναγνώριση της καλλιτεχνικής συνεισφοράς του Ιωάννη Ηλία στην ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας τελετή.