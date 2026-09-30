Στην ατζέντα του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος και «τδβκ»

Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, η οποία πραγματοποιείται υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει το CNN Türk, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (MGK) θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και μέτρα για την προστασία, όπως αναφέρεται, «των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας και της “τδβκ”».

Με αυτόν τον τρόπο, η τουρκική πλευρά εντάσσει στην ίδια ατζέντα το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα που αποδίδει στους Τουρκοκύπριους. Δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα τεθούν προς συζήτηση.

Κατά τη συνεδρίαση θα εξεταστούν επίσης η διαδικασία αφοπλισμού του PKK, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και οι εξελίξεις στη Γάζα και την Υεμένη.

Παράλληλα, θα συζητηθούν πιθανά κοινά στρατιωτικά βήματα με χώρες της περιοχής στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας, όπως και ζητήματα οικονομικής ασφάλειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ