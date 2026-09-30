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Σενάρια για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν αναφέρονται ως πιθανοί προορισμοί, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απόφαση.

Σενάρια για πιθανή μεταφορά των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας S-400 που διαθέτει η Τουρκία σε τρίτη χώρα επανέρχονται στον τουρκικό Τύπο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν να εξετάζονται ως πιθανοί προορισμοί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκίγε, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση για τη μεταβίβαση των συστημάτων σε κάποια από τις συγκεκριμένες χώρες.

Καθοριστική θεωρείται η θέση της Μόσχας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει δηλώσει ότι για οποιαδήποτε μεταφορά των S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας.

Ο απόστρατος αντιστράτηγος Ερντογάν Καρακούς, σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα, εκτίμησε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να είναι μία από τις πιθανότερες επιλογές. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η ρωσική πλευρά ενδέχεται να λάβει υπόψη τις στενές σχέσεις του Άμπου Ντάμπι με το Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, ο Καρακούς υποστήριξε ότι η επιλογή είναι δυσκολότερη, λόγω των στενών σχέσεων της Ρωσίας με την Ινδία και της αντιπαράθεσης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η Σαουδική Αραβία αναφέρεται επίσης ως πιθανός προορισμός, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει οποιαδήποτε επίσημη συμφωνία.

Η συζήτηση για το μέλλον των S-400 συνδέεται και με τις προσπάθειες της Άγκυρας να διαχειριστεί το ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει τις αμυντικές σχέσεις Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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