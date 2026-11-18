Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετέχουν για τρίτη χρονιά στην παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» και θα δέχονται είδη για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών από τις 23 Νοεμβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2026, από τις 08:00 έως τις 14:30.
Ταχυδρομεία: Συλλογή ειδών για την εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα»
Από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2026, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα δέχονται είδη για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταχυδρομείων, στα γραφεία τους μπορούν να παραδίδονται προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, χριστουγεννιάτικα είδη και εδέσματα, παιχνίδια και δώρα για παιδιά, εξοπλισμός χρήσιμος σε ευάλωτες οικογένειες, καθώς και δωροκουπόνια από υπεραγορές και καταστήματα.
Τα αγαθά που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ώστε να διαμοιραστούν στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Το υλικό προβολής της εκστρατείας και όλες οι λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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