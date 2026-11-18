Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ταχυδρομείων, στα γραφεία τους μπορούν να παραδίδονται προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, χριστουγεννιάτικα είδη και εδέσματα, παιχνίδια και δώρα για παιδιά, εξοπλισμός χρήσιμος σε ευάλωτες οικογένειες, καθώς και δωροκουπόνια από υπεραγορές και καταστήματα.

Τα αγαθά που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ώστε να διαμοιραστούν στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Το υλικό προβολής της εκστρατείας και όλες οι λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν από τα κατά τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ