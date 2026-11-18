Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΙΚ, περιλαμβάνει δεμένους τόμους των εφημερίδων «Πρωινή» και «The Greek American». Την προσφορά έκανε ο Πανίκος Παπανικολάου εκ μέρους των ιδιοκτητών και των εκδοτών των εφημερίδων.

Το υλικό καταγράφει την εκδοτική δραστηριότητα, τις κοινωνικές αναζητήσεις και τη δημόσια παρουσία του ελληνισμού της Αμερικής σε μια περίοδο καθοριστικών εξελίξεων για την Κύπρο και τον ευρύτερο ελληνισμό. Η ένταξή του στο Αρχείο του ΡΙΚ, αναφέρει το Ίδρυμα, συμβάλλει στη διαφύλαξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του απόδημου κυπριακού ελληνισμού.

Ιδρύτρια της «Πρωινής» ήταν η Φανή Πεταλίδου Holiday, η πρώτη γυναίκα εκδότρια εφημερίδας της ομογένειας.

Μετά την τελετή, ο Πανίκος Παπανικολάου ευχαρίστησε το ΡΙΚ για την πρωτοβουλία να παραλάβει τη συλλογή και να αναλάβει τη φύλαξη και την ψηφιοποίησή της. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κοινή επιθυμία των ιδιοκτητών και των εκδοτών ήταν να διασωθεί το ιστορικό αρχείο και να είναι διαθέσιμο στους ερευνητές του μέλλοντος. Ο κ. Παπανικολάου εξέφρασε επίσης τη χαρά του που η συλλογή θα φυλάσσεται στο Αρχείο του Ιδρύματος.

Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ένας από τους πρώτους συντάκτες της «Πρωινής», ευχαρίστησε επίσης το ΡΙΚ για την παραλαβή των τόμων. Με συγκίνηση σημείωσε ότι αποτυπώνουν την ιστορία των Κυπρίων της Διασποράς και της Κύπρου γενικότερα. Πρόσθεσε ότι η «Πρωινή» αποτέλεσε το επαγγελματικό του ξεκίνημα και σημαντικό σχολείο τόσο για τη σταδιοδρομία όσο και για τη ζωή του.

Παραλαμβάνοντας τη συλλογή, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, δήλωσε ότι η ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την «Πρωινή», η οποία θα φυλάσσεται πλέον με ασφάλεια στο Αρχείο του Ιδρύματος. Ανέφερε ότι πρόθεση του ΡΙΚ είναι να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην ψηφιοποίησή της, ώστε να είναι προσβάσιμη στο κοινό.

Ο κ. Τσώκος αναφέρθηκε ακόμη στην πρωτοβουλία του ΡΙΚ για τη δημιουργία παγκόσμιου δικτύου Τύπου της Διασποράς, με συντονιστή τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στόχος, όπως είπε, είναι να αναδεικνύονται στο εξωτερικό θέματα που αφορούν την Κύπρο, να καταγραφεί η ιστορία του Τύπου της Διασποράς και να επανασυνδεθεί το ΡΙΚ με τους Κύπριους της Διασποράς.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης παλαιοί συνεργάτες της «Πρωινής»: ο Πόλυς Κυριάκου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ και τότε γραφίστας της εφημερίδας, οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Ιγνατίου και Πέτρος Πετρίδης, που εργάστηκαν ως συντάκτες της, καθώς και ο Νεόφυτος Κυριάκου, ο οποίος εργάστηκε ως αθλητικογράφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ