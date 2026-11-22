Στην τελική φάση των ευρωπαϊκών βραβείων «Agricultural and Rural Inspiration Awards» προκρίθηκε το κυπριακό έργο Antelia Bee Park, το οποίο αναδείχθηκε ανάμεσα σε 24 έργα από ολόκληρη την Ευρώπη.
Κυπριακή διάκριση στα ευρωπαϊκά βραβεία αγροτικής ανάπτυξης - Στην τελική φάση το έργο «Antelia Bee Park» στο Φράγμα της Άχνας
Αξιολογήθηκαν συνολικά 128 υποψηφιότητες από ευρωπαϊκές χώρες, με μόλις 24 έργα να εξασφαλίζουν θέση στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας, τα βραβεία διοργανώνονται για τέταρτη συνεχή χρονιά και φέτος αξιολογήθηκαν συνολικά 128 υποψηφιότητες από ευρωπαϊκές χώρες, με μόλις 24 έργα να εξασφαλίζουν θέση στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Το Τμήμα Γεωργίας καλεί το κοινό να στηρίξει την κυπριακή υποψηφιότητα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/afpxd5z8, συμβάλλοντας στην ανάδειξη ανθρώπων και έργων που μετατρέπουν τις ευκαιρίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε απτά αποτελέσματα για τις αγροτικές περιοχές.
Το Antelia Bee Park, που βρίσκεται κοντά στο Φράγμα Άχνας, αποτελεί ένα θεματικό και εκπαιδευτικό οικοτουριστικό έργο, αφιερωμένο στον κόσμο της μέλισσας και τη σύνδεσή της με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την αγροτική ζωή. Στόχος του είναι να μετατρέψει τη μελισσοκομία σε μια βιωματική εμπειρία για επισκέπτες όλων των ηλικιών.
Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν εκθεσιακοί χώροι που παρουσιάζουν την παραγωγή μελιού, γύρης, βασιλικού πολτού, πρόπολης, κεριού και βασιλισσών, ενώ διαμορφώθηκαν θεματικά μονοπάτια, περίπτερα, λίμνη, παιδότοπος και υπαίθριο μουσείο μελισσοκομίας. Παράλληλα, λειτουργούν χώρος εστίασης και παρατηρητήριο με θέα στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του Φράγματος Άχνας, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο συνέβαλε στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες και τους επικονιαστές, στην προώθηση του οικοτουρισμού και στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας πέρα από τις παραδοσιακές γεωργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ενισχύθηκε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μέσω φυτεύσεων φιλικών προς τις μέλισσες και της δημιουργίας κατάλληλων οικοτόπων για τους επικονιαστές.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα, ενώ η ψηφοφορία πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου που έχει δημοσιοποιήσει το Τμήμα Γεωργίας.
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