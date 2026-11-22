Σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το οικονομικό συμφέρον κανενός, ο ΣΕΔΜΕΚ απευθύνει έκκληση προς όλες τις καρευθύνσεις:

*Προς τους μαθητές και τις μαθήτριες: Να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις προγραμματισμένες ασυνόδευτες εκδρομές αυτού του είδους. Καμία διασκέδαση δεν αξίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλειά τους.

*Προς την Πολιτεία: Να προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση της διοργάνωσης τέτοιων εκδρομών για ανηλίκους χωρίς υπεύθυνη εποπτεία ενηλίκων, με σαφές νομοθετικό πλαίσιο, ελέγχους και κυρώσεις.

*Προς τους γονείς: Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εκδρομές και εκδηλώσεις όπου δεν διασφαλίζεται η παρουσία υπεύθυνων ενηλίκων και η ουσιαστική προστασία τους.

*Προς τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους Καθηγητικούς Συλλόγους: Να τοποθετηθούν δημόσια και απερίφραστα κατά των επισφαλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων και να οργανώσουν άμεσα δράσεις ενημέρωσης και συζητήσεις με μαθητές και γονείς. Η σχολική κοινότητα οφείλει να έχει ξεκάθαρη και ενιαία στάση.

*Προς την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους αρμόδιους φορείς: Να παρέμβουν άμεσα, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων.

Αυτούσια η ανακοίνωση των διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης, υπό τον τίτλο, «η απώλεια ενός παιδιού και η ευθύνη μιας ολόκληρης κοινωνίας»:

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για τον τραγικό θάνατο μαθήτριας κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Κακοπετριά.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της μαθήτριας, καθώς και στη δεύτερη οικογένειά της, τη σχολική της κοινότητα. Μπροστά στην απώλεια ενός παιδιού, τα λόγια μοιάζουν ανήμπορα. Συμμεριζόμαστε τον ανείπωτο πόνο των γονιών και των οικείων της, καθώς και τη βαθιά θλίψη των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών, της Διεύθυνσης και όλου του προσωπικού του σχολείου.

Αναμένουμε τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των αρμόδιων αρχών, χωρίς να προδικάζουμε τα αίτια ή τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ωστόσο, το γεγονός αυτό επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο ένα ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια: την ασφάλεια των ανηλίκων σε εξωσχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται χωρίς επαρκή εποπτεία και ουσιαστικό έλεγχο.

Γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου είχε προειδοποιήσει με ιδιαίτερη ένταση τους γονείς για τους κινδύνους τέτοιων εκδρομών. Είχε κρούσει, κυριολεκτικά, την καμπάνα του κινδύνου. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να εισακούονται οι προειδοποιήσεις των σχολείων και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε τι σημαίνει να έχεις την ευθύνη παιδιών. Αγωνιούμε καθημερινά για την ασφάλεια και την ευημερία κάθε μαθητή και μαθήτριάς μας, μέσα και έξω από το σχολείο. Η έγνοια μας δεν σταματά στην πόρτα της τάξης ούτε τελειώνει με το τελευταίο κουδούνι. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, να παρακολουθούμε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις οποίες ανήλικοι μπορεί να εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, χωρίς σαφές πλαίσιο ευθύνης, εποπτείας και προστασίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης ανηλίκων σε αλκοόλ και σε χώρους ψυχαγωγίας χωρίς κατάλληλη επιτήρηση.

Η ασφάλεια των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται από το οικονομικό συμφέρον κανενός.

Ο ΣΕΔΜΕΚ απευθύνει ξεκάθαρη έκκληση προς όλους:

* Προς τους μαθητές και τις μαθήτριες: Να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις προγραμματισμένες ασυνόδευτες εκδρομές αυτού του είδους. Καμία διασκέδαση δεν αξίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλειά τους.

* Προς την Πολιτεία: Να προχωρήσει άμεσα στην απαγόρευση της διοργάνωσης τέτοιων εκδρομών για ανηλίκους χωρίς υπεύθυνη εποπτεία ενηλίκων, με σαφές νομοθετικό πλαίσιο, ελέγχους και κυρώσεις.

* Προς τους γονείς: Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εκδρομές και εκδηλώσεις όπου δεν διασφαλίζεται η παρουσία υπεύθυνων ενηλίκων και η ουσιαστική προστασία τους.

* Προς τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους Καθηγητικούς Συλλόγους: Να τοποθετηθούν δημόσια και απερίφραστα κατά των επισφαλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων και να οργανώσουν άμεσα δράσεις ενημέρωσης και συζητήσεις με μαθητές και γονείς. Η σχολική κοινότητα οφείλει να έχει ξεκάθαρη και ενιαία στάση.

* Προς την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τους αρμόδιους φορείς: Να παρέμβουν άμεσα, ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων.

Κανένας δεν δικαιούται πλέον να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Γνωρίζουμε όλοι ότι σε δραστηριότητες χωρίς υπεύθυνη επίβλεψη και εποπτεία μπορεί να δημιουργούνται συνθήκες που εκθέτουν ανήλικους μαθητές και νέους ανθρώπους σε σοβαρούς κινδύνους. Η σιωπή, η ανοχή και η μετάθεση ευθυνών δεν αποτελούν απάντηση.

Ο ΣΕΔΜΕΚ δηλώνει την ετοιμότητά του να συμβάλει σε κάθε συντονισμένη προσπάθεια. Η ανησυχία μας για τις ανεξέλεγκτες εξωσχολικές δραστηριότητες είναι διαχρονική και απαιτεί πλέον συγκεκριμένες αποφάσεις.

Σήμερα, πάνω από κάθε συζήτηση, βρίσκεται ο σεβασμός στον ανείπωτο πόνο μιας οικογένειας και μιας σχολικής κοινότητας. Ακριβώς γι’ αυτό οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα όσα θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά μας.

Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε κάθε τραγωδία. Μπορούμε, όμως, να πάψουμε να αφήνουμε τα παιδιά εκτεθειμένα σε κινδύνους που γνωρίζουμε και μπορούμε να περιορίσουμε.

Υπουργός Παιδείας: Να επαναξιολογηθούν οι μη θεσμοθετημένες εκδρομές

Θλίψη και οδύνη για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας, σε εκδρομή στην Κακοπετριά, εξέφρασε προηγουμένως σε δηλώσεις της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου. Τονίζοντας ότι η απώλεια ενός παιδιού δεν μπορεί να αποδοθεί σε λέξεις, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της μαθήτριας.

Ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ για το περιστατικό και κατά πόσο θα πρέπει αυτές οι εκδρομές να καταργηθούν, η Υπουργός εξήγησε ότι οι εκδρομές αυτές δεν είναι θεσμοθετημένες, ούτε εγκεκριμένες από το ΥΠΑΝ, προσθέτοντας ότι διεξάγονται με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, συνήθως χωρίς επίβλεψη ενηλίκων, θέμα το οποίο είναι αναγκαίο να προβληματίσει και επαναξιολογηθεί.

«Ανεξάρτητα από το πόρισμα της έρευνας για τη μαθήτρια, αναφέρω ότι ως Υπουργείο, τέθηκε αρκετές φορές η διαφωνία μας λόγω της γενικότερης επικινδυνότητας. Την πλήρη διερεύνηση έχει αναλάβει αρμοδίως η Αστυνομία», σημείωσε.