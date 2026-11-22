Αναφέρει ότι για το έργο έχουν εκπονηθεί και αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, Έκθεση Πληροφοριών για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, Θαλάσσια Οικολογική Μελέτη, Μελέτη Μοντέλου Διασποράς Άλμης και αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εξειδικευμένες τεχνικές μελέτες και έρευνες για τα θαλάσσια έργα.

«Τα αποτελέσματα των μελετών οδήγησαν σε συγκεκριμένες προσαρμογές και μέτρα προστασίας όπως η θέση διάθεσης της άλμης σε κατάλληλη απόσταση από την ακτή και βάθος 8 μέτρων, με την εγκατάσταση πολυσημειακού διαχυτήρα σε αμμώδη πυθμένα, σε απόσταση από λειβάδια ποσειδονίας και υφάλους», σημειώνει.

«Η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία, εξέδωσε θετική Αιτιολογημένη Διαπίστωση στις 8 Απριλίου 2026, η οποία αναθεωρήθηκε στις 11 Ιουνίου 2026, και καθόρισε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Στα έγγραφα διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας και των θαλάσσιων έργων ενσωματώθηκε η αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων. Επιπρόσθετα, πριν από τη λειτουργία της Μονάδας προβλέπεται η εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης, μέσω της οποίας θα εφαρμόζονται όροι συστηματικής παρακολούθησης της άλμης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σημειώνεται πως ως προβλέπεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία, τόσο η Αιτιολογημένη Διαπίστωση όσο και οι προαναφερόμενες περιβαλλοντικές μελέτες είναι προσβάσιμες στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος», προσθέτει.

«Μετά την περιβαλλοντική έγκριση ακολούθησε η πολεοδομική έγκριση του έργου, με την έκδοση στις 10 Ιουλίου 2026 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Κινητή Μονάδα Αφαλάτωσης Μαζωτού) Ειδικού Διατάγματος Ανάπτυξης του 2026 (Κ.Δ.Π. 291/2026). Το Διάταγμα καθορίζει πρόσθετους, συγκεκριμένους και δεσμευτικούς όρους για την υλοποίηση της ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας, οι οποίοι έχουν επιβληθεί από όλες τις εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.α.).»

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, η Μονάδα αποτελεί σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για την υδατική ασφάλεια της Κύπρου και ειδικότερα των επαρχιών Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου. «Με δυναμικότητα μέχρι 40.000 κ.μ. πόσιμου νερού ημερησίως μπορεί να προσθέτει μέχρι περίπου 13 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως σε πλήρη λειτουργία, από πηγή ανεξάρτητη από τις βροχοπτώσεις. Το έργο λειτουργεί ως κρίσιμη υποδομή-γέφυρα μέχρι την ολοκλήρωση νέων μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης», αναφέρει.

«Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σέβεται τις ανησυχίες των κατοίκων, συνεχίζοντας να παρέχει τεκμηριωμένη ενημέρωση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας της χώρας προχωρεί με αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων.»