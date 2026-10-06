Η Μακάμπι έρχεται στην Κύπρο με οπαδούς: Μέχρι 5.000 φίλαθλοι στο «Σπύρος Κυπριανού» και νέα σύσκεψη στη Λεμεσό

Με την παρουσία των οπαδών της αναμένεται να δίνει η Μακάμπι Τελ Αβίβ τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague στην Κύπρο, καθώς η Αστυνομία έχει δώσει το «πράσινο φως» τόσο για τη χρησιμοποίηση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό όσο και για παρουσία έως 5.000 φιλάθλων της ισραηλινής ομάδας στις εξέδρες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του politis.com.cy, η Αστυνομία ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των ζητημάτων ασφαλείας και τοποθετήθηκε θετικά στο αίτημα που είχε υποβληθεί για τη μεταφορά των ευρωπαϊκών αγώνων της Μακάμπι στην Κύπρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ισραηλινών ομάδων και της Αστυνομίας, κατά την οποία τέθηκαν επί τάπητος τα μέτρα που θα ισχύουν κατά τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν οι διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το γήπεδο, οι έλεγχοι των θεατών, η κατανομή τους στις κερκίδες, ο διαχωρισμός των οπαδών, καθώς και οι ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες. Η έγκριση για παρουσία έως 5.000 φίλων της Μακάμπι ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό ένα από τα βασικά ζητήματα που βρίσκονταν υπό συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, καθώς παρέμενε ανοικτό κατά πόσο οι αναμετρήσεις θα διεξάγονταν χωρίς θεατές ή με αυστηρά περιορισμένο αριθμό φιλάθλων.

Περίπου 100-150 οπαδοί των φιλοξενούμενων

Παρουσία στις εξέδρες θα μπορούν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να έχουν και οι φίλαθλοι των ομάδων που θα αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι στην Κύπρο, ωστόσο ο αριθμός τους θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο politis.com.cy ότι στους φιλοξενούμενους αναμένεται να επιτρέπεται η παρουσία περίπου 100 έως 150 οπαδών ανά αγώνα. Η περιορισμένη αυτή παρουσία εντάσσεται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ασφάλεια των αναμετρήσεων και ιδιαίτερα στην ανάγκη για αποτελεσματικό διαχωρισμό των δύο ομάδων φιλάθλων, ελεγχόμενη πρόσβαση στο γήπεδο και αποφυγή προβλημάτων κατά την άφιξη και αποχώρησή τους. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αρκετές ομάδες της EuroLeague διαθέτουν οργανωμένο κοινό που θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Κύπρο για τις αναμετρήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή στους αγώνες με τουρκικές ομάδες

Αυξημένη προσοχή αναμένεται να δοθεί στις αναμετρήσεις της Μακάμπι απέναντι σε τουρκικές ομάδες. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσε, την Αναντολού Εφές και την Μπεσίκτας, τα οποία εκ των πραγμάτων δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, τον έλεγχο των φιλάθλων και τον διαχωρισμό τους εντός και εκτός γηπέδου. Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε προκαταρκτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την παρουσία της Μακάμπι στην Κύπρο, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στα μέτρα εντός του «Σπύρος Κυπριανού», αλλά περιλαμβάνει και τις μετακινήσεις των αποστολών, τις αφίξεις και αναχωρήσεις των ομάδων, καθώς και την αστυνόμευση στους χώρους γύρω από το γήπεδο.

Ισχυρή ισραηλινή παρουσία στην Κύπρο

Ένας ακόμη παράγοντας που αναμένεται να επηρεάσει την προσέλευση στους αγώνες είναι η σημαντική παρουσία Ισραηλινών στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει επίσημη συνολική καταγραφή του αριθμού των Ισραηλινών που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Σύμφωνα, ωστόσο, με εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί σε ισραηλινά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, στην Κύπρο διαμένουν πλέον τουλάχιστον 3.000 οικογένειες από το Ισραήλ, με τον αριθμό να παρουσιάζει αυξητική τάση.

Παράλληλα, πολύ μεγαλύτερος υπολογίζεται ότι είναι ο αριθμός των Ισραηλινών που διατηρούν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, χωρίς να έχουν απαραίτητα μόνιμη διαμονή στο νησί. Δημοσιεύματα ανεβάζουν τον αριθμό αυτό περίπου στις 20.000. Η παρουσία αυτή δημιουργεί μια υπολογίσιμη δεξαμενή δυνητικών φιλάθλων για τη Μακάμπι στην Κύπρο, πέραν όσων ενδέχεται να ταξιδεύουν ειδικά από το Ισραήλ για τις αναμετρήσεις. Η μικρή διάρκεια των πτήσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί επίσης παράγοντα που διευκολύνει τη μετάβαση φιλάθλων στη Λεμεσό για τους αγώνες της EuroLeague.

Πρώτος αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται το Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», το οποίο αναβαθμίστηκε σημαντικά στο πλαίσιο των έργων για τη διοργάνωση του EuroBasket. Εκπρόσωποι της EuroLeague και της Μακάμπι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, εξετάζουν τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες του γηπέδου, με ιδιαίτερη έμφαση στις εισόδους, στις κερκίδες, στους χώρους ασφαλείας και στη δυνατότητα πλήρους διαχωρισμού διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο πρώτος αγώνας της Μακάμπι στην Κύπρο αναμένεται να διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένη νέα εντός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά απέναντι στην Παρί. Το ενδεχόμενο μεταφοράς των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Μακάμπι στην Κύπρο είχε τεθεί πιο έντονα κατά την παρουσία της ομάδας στο νησί για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Στη συνέχεια υποβλήθηκε επίσημο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν έκτοτε όλες τις οργανωτικές, επιχειρησιακές και αστυνομικές παραμέτρους.

Με τη θετική τοποθέτηση της Αστυνομίας, την πρόβλεψη για παρουσία έως 5.000 οπαδών της Μακάμπι και τη δυνατότητα παρουσίας περιορισμένου αριθμού –περίπου 100 έως 150– φιλάθλων των εκάστοτε φιλοξενούμενων ομάδων, τα βασικά δεδομένα του σχεδιασμού έχουν πλέον αρχίσει να ξεκαθαρίζουν. Οι τελικές λεπτομέρειες που απομένει να καθοριστούν αφορούν, μεταξύ άλλων, τον ακριβή τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους, τις διαδικασίες μετακίνησης και εισόδου τους στο γήπεδο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που θα εφαρμόζονται στις αναμετρήσεις οι οποίες θα αξιολογούνται ως αυξημένου κινδύνου.