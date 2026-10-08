Τσίρειο: «Τα προβλήματα διορθώνονται», λέει ο ΓΣΟ – Τι απαντά στον ΕΟΑ για τις επικίνδυνες κερκίδες

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΓΣΟ:

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Τα Ολύμπια» (ΓΣΟ) ανακοινώνει ότι έχει παραλάβει την Τεχνική Έκθεση Τσιρείου Σταδίου ΕΟΑ Λεμεσού, που εκπονήθηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού) σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση των κερκίδων και του στεγάστρου του Τσιρείου Σταδίου.

Αμέσως μετά την παραλαβή της έκθεσης, ο Σύλλογος προχώρησε σε αξιολόγηση των ευρημάτων της, σε συνεργασία με τους πολιτικούς μηχανικούς και τεχνικούς συμβούλους του.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται όλα τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διαμόρφωση των θέσεων του ΓΣΟ.

Εντός των επόμενων ημερών, ο ΓΣΟ μέσω των πολιτικών του μηχανικών, θα υποβάλει τεκμηριωμένη απάντηση, τόσο προς την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, όσο και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΑ Λεμεσού, συμβάλλοντας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα στη διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης του σταδίου. Τα θέματα που εγείρει η έκθεση είναι διαχειρίσιμα και προγραμματίζεται η επιδιόρθωση τους.

Ο Σύλλογος παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση της ασφάλειας, της ομαλής λειτουργίας και της αξιοποίησης του Τσιρείου Σταδίου, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΣΟ