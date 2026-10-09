Η απάντηση των διοργανωτών του Cyprus Comic Con στο δημοσίευμα του "Π"

Ήθελα να σου απαντήσω από την μέρα που έγραψες το άρθρο, αλλά από την κούραση αποκοιμήθηκα στο πληκτρολόγιο 2-3 φορές και τα παράτησα

Μετά είπα να τελειώσουμε με το ξεστήσιμο των περιπτέρων και να ξαναδιαβάσω πιο φρέσκος το άρθρο σου, μπας και δεν κατάλαβα σωστά τι έγραψες.

Θεωρώ πως σου οφείλουμε απάντηση.

Ξεκινάς με το "ποια είμαι εγώ να κρίνω;"

Έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Αν μη τι άλλο είναι το πιο εύκολο πράγμα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας έλεγαν "Απόν απ' έξω του χορού, πολλά τραούθκια ξέρει".

Άλλο η κριτική για τα όσα βίωσες και άλλο η εξαγωγή των εμετικών συμπερασμάτων για τα κίνητρα, το όραμα και την αφοσίωση της ομάδας που βρίσκεται πίσω από αυτή την εκδήλωση.

Και δεν μιλώ μόνο για εμάς τους διοργανωτές, μιλώ και για την Αλίνα, την Johann, την Vee, τον Θωμά, τον Εύρο, την «Blue», την Troody, την “Toku”, την Χριστίνα, τον Γιώρκο μας τον "Couch Man", τον Ναπολέων, τη «Σάτσι», την Πηνελόπη, την Μαριλένα, την Λίλυ, τον Στυλιανό, τον «Άφρο», τον Λίο, τον Μέγα, τον Τζόζεφ, τον Κόνορ, τον Ρίκι, τον Κωνσταντίνο, τον Χαράλαμπο, τον Marc, τον «Ρέβο», «Yiorc», τον Πέτρο, την Ελεωνόρα, τον Νικόλα, τον Θίο, τον Ζακ, τον Yuta, την Ιφιγένεια, τον Μάικ, τον Χριστόφορο, την Λιβ και όσους/όσες δυστυχώς η μνήμη μου τη συγκεκριμένη στιγμή δεν χωράει να αναφέρω, και απολογούμαι. Κρίνεις διότι δεν λαμβάνεις κάποιες παραμέτρους και με πόσο κόπο, αλλά και μόχθο, ώρες αδιάκοπες και ό,τι άλλο θέλεις να ρίξεις στην χύτρα με τα «συστατικά» που έδωσαν και απαιτούνται για να στηθεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Μας αδίκησες, Peggy. Κατ' αρχάς, ως έμπειρη δημοσιογράφος, δεν μας έδωσες το λόγο να πούμε την πλευρά μας. Απλά μας στόλισες ένα σωρό προσβλητικές κατηγορίες και επίθετα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό που είχε την ευκαιρία να διαβάσει όσα έγραψες.

Θα παρουσιάσω τη δική μας πλευρά, και ελπίζω να φτάσει στα μάτια όσων διάβασαν το συγκεκριμένο άρθρο, και σχημάτισαν αρνητική εικόνα για μας.

Αναφέρεις πως ο χώρος ήταν «ξίτρουλος από κόσμο», ενώ τα αυτοκίνητα βρίσκονταν διάσπαρτα σε χωματόδρομους, πεζοδρόμια και σοκάκια. Την ίδια στιγμή παρατήρησες πως το VIP πάρκιγνκ ήταν άδειο και συμπέρανες πως αυτό αποδεικνύει «απουσία συναίσθησης της κατάστασης έξω από τον φράχτη».

Κάθε άλλο. Μέρος του χώρου για τον οποίο αναφέρεσαι, είχε παραχωρηθεί για τα λεωφορεία που μετέφεραν κόσμο από την Πάφο, την Λεμεσό, την Λάρνακα και το Παραλίμνι. Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε κατόπιν συνεννόησης της εταιρείας των λεωφορείων που συνεργαστήκαμε για ασφάλεια και ομαλή κυκλοφορία, διότι έπρεπε να εξασφαλίσουμε πως τα παιδιά αυτά, θα μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πόλεις τους. Ο υπόλοιπος χώρος εξυπηρετούσε, μεταξύ άλλων, επισκέπτες VIP, άτομα με αναπηρία και εκπροσώπους εταιρειών που μας στηρίζουν και οικονομικά και στρατηγικά. Λογικό να θέλεις να παραχωρήσεις σε αυτούς μια διευκόλυνση. Έτσι;

Αναγνωρίζουμε πως προκλήθηκε κυκλοφοριακό χάος. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης και του ενδιαφέροντος του κόσμου να έρθει να μας δει. Είναι συγκινητικό το ότι πέραν των 40 χιλιάδων ατόμων μας συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμά τους για το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι μάλιστα φύλαξαν λεφτά για να έρθουν από το εξωτερικό.

Το κυκλοφοριακό χάος, είναι κάτι που ήδη εξετάζουμε σοβαρά για την επόμενη χρονιά. Ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι όμως πως η διαχείριση της κυκλοφορίας και οι υποδομές της ευρύτερης περιοχής, δεν αποτελούν ευθύνη μας, σωστά;

Και μιας και μιλάμε για τον χώρο που διοργανώνουμε την εκδήλωση, υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζεις. Παλέψαμε για να διατηρήσουμε το χώρο αυτό. Με τη βοήθεια των φίλων μας Stelios Kythreotis (Boyz Stuff Show), C.K. Matrix Exhibitions Partners Ltd και Display Art Group, υπό τη σκέπη της ΠΑΣΕΔΥΕΕ και της OEB - Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε έγκριση και να χρηματοδοτήσουμε με δικούς μας πόρους αναβαθμίσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και της πυρασφάλειας των Αιθουσών 5 και 6.

Αυτές οι εργασίες έγιναν ως προσφορά προς το κράτος, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις και να διατηρηθεί ζωντανός ο εκθεσιακός κλάδος, αλλά και οι επιχειρήσεις ακόμη και τα άτομα που ζουν από αυτό.

Και ναι, αφού πληρώσαμε για τις αναβαθμίσεις ενός χώρου που δεν μας ανήκει, πληρώσαμε και το ενοίκιο για να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι το παράδοξο, όχι όλα όσα αναφέρεις.

Πάμε τώρα στη ζέστη, τον Οκτώβριο και τους cosplayers.

Συμφωνώ πως ο χώρος χρειάζεται καλύτερες υποδομές κλιματισμού.

Είναι ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε και που θα θέλαμε όσο τίποτα άλλο να επιλύσουμε.

Δεν μπορούμε, όμως, να εγκαταστήσουμε μόνοι μας ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλιματισμού σε ένα συγκρότημα αυτού του μεγέθους, με το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται, σε εγκαταστάσεις που δεν μας ανήκουν.

Αυτό δεν σημαίνει πως παραιτούμαστε από την προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο χρόνο με το χρόνο έχει γίνει memes.

Προσπαθήσαμε από πέρσι να φέρουμε όσα περισσότερα coolers μας επιτρέπει το ηλεκτρικό φορτίο να φέρουμε.

Για τους cosplayers, έχουμε κλιματιζόμενο χώρο στο Cosplay Village, ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες όσων φορούν βαριές πανοπλίες, στολές, μάσκες και περούκες.

Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό λύνει το συνολικό πρόβλημα. Αποτελεί όμως μια συγκεκριμένη προσπάθεια να βελτιώσουμε την εμπειρία τους.

Όσον αφορά τον Οκτώβριο, δεν επιλέξαμε τον συγκεκριμένο μήνα επειδή μας άρεσε πώς ακούγεται στο ημερολόγιο.

Στο παρελθόν δοκιμάσαμε διαφορετικές ημερομηνίες. Εξετάσαμε τις καιρικές συνθήκες, τις σχολικές και πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, τις εξεταστικές περιόδους και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα του κόσμου να συμμετέχει.

Ο Οκτώβριος προέκυψε ως η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι τέλειος.

Για αυτό και κάθε χρόνο ο αριθμός των Cosplayers αυξάνεται.

Αναφέρεσαι επίσης στις συνθήκες υγιεινής και στις τουαλέτες.

Οι food vendors που συμμετέχουν στην εκδήλωση οφείλουν να πληρούν τις σχετικές υγειονομικές προϋποθέσεις και να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να εμφανιστεί και να πουλά τρόφιμα χωρίς τους προβλεπόμενους ελέγχους. Αυτό μπορεί να γίνεται με τους πλανόδιους έξω, αλλά αυτοί στήνονται χωρίς ευθύνη δική μας. Προσπαθήσαμε να τους διώξουμε αλλά δεχθήκαμε μέχρι και απειλές για τη ζωή μας.

Όσο για τις τουαλέτες, αναγνωρίζουμε πως η εξυπηρέτηση δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών είναι μια διαρκής πρόκληση. Φέραμε μεταφερόμενες τουαλέτες για να αυξήσουμε τον αριθμό που ήδη υπάρχουν, οπότε προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα.

Ας περάσουμε όμως στο σημείο όπου διερωτάσαι τι ακριβώς αναβαθμίσαμε φέτος.

Εδώ θα ήθελα πραγματικά να είχες ρωτήσει πριν καταλήξεις στο συμπέρασμα ότι δεν προσπαθούμε πλέον να εξελιχθούμε.

Ο μεσαιωνικός μας χώρος επεκτάθηκε. Οι σκηνές ψυχαγωγίας αυξήθηκαν. Το πρόγραμμα περιλάμβανε περισσότερες από 80 δραστηριότητες, αρκετές από τις οποίες ήταν διαθέσιμες χωρίς επιπλέον χρέωση.

Φιλοξενήσαμε περισσότερους από 80 ειδικούς προσκεκλημένους, καλλιτέχνες και performers.

Είχαμε ηθοποιούς από το One Piece του Netflix, καλλιτέχνες από τον κόσμο του Star Wars, voice actors από το Clair Obscur: Expedition 33 (game of the year για τη χρονιά που μας πέρασε) τον Ελλαδίτη ηθοποιό που δανείζει τη φωνή του στον Μίκυ Μάους, ανθρώπους από τη βιομηχανία των video games και των comics, διεθνώς αναγνωρισμένους cosplayers, μουσικούς και πολλούς ακόμη δημιουργούς.

Όλα αυτά, μαζί με τα τουρνουά, τις παραστάσεις, τα workshops, τους καλλιτέχνες, το kids zone, το ρέσλινγκ, τις συναυλίες και τις υπόλοιπες δραστηριότητες, αποτελούσαν ένα πρόγραμμα που ήταν πρακτικά αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς ολόκληρο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Και όλα αυτά με ένα Weekend Pass των €20. Πες μου ειλικρινά τώρα, πού αλλού μπορείς να δεις και να κάνεις τόσα πράγματα με τόσα λεφτά; Θα αναμένω.

Θα μπορούσαμε να φέρουμε μεγαλύτερα ονόματα από το Hollywood; Φυσικά. Όμως αυτές οι επιλογές έχουν κόστος, το οποίο συχνά μεταφέρεται και στον επισκέπτη, ιδιαίτερα στις φωτογραφίες και στα αυτόγραφα. Σιγά σιγά όμως προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.

Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τις επιλογές μας. Αυτό είναι απόλυτα σεβαστό.

Δεν μπορεί όμως να ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε προσπάθεια ή εξέλιξη, χωρίς να εξετάσει τι πραγματικά προσφέραμε.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στην αναφορά σου περί μονοπωλίου και εμπορευματοποίησης. Σοβαρομιλάς;

Γράφεις πως επειδή δεν έχουμε ανταγωνισμό, δεν έχουμε πλέον λόγο να βελτιωνόμαστε.

Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα.

Εμείς δεν βλέπουμε το Comic Con ως ένα μονοπώλιο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το βλέπουμε ως μια εκδήλωση που ξεκίνησε από μια παρέα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα και κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς θεσμούς της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Και επειδή ακριβώς αγαπάμε αυτό που δημιουργήσαμε, θέλουμε να συνεχίσει να μεγαλώνει. Και σε αυτό μιλούν οι αριθμοί από μόνοι τους.

Ακούμε την κριτική και τις εισηγήσεις του κόσμου για αυτό και ζητούμε σχόλια και αξιολογήσεις, συνομιλούμε με επισκέπτες, εκθέτες, εθελοντές και προσκεκλημένους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο τι άρεσε. Μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο τι δεν λειτούργησε.

Άλλωστε, εάν θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να βελτιωθούμε, γιατί να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας; Γιατί να επενδύουμε σε υποδομές που δεν μας ανήκουν; Γιατί να προσπαθούμε κάθε χρόνο να προσφέρουμε περισσότερα;

Δεν έχουμε το αλάθητο. Κάνουμε λάθη, κάποτε σοβαρά. Αλλά άλλο το να κάνεις λάθη και άλλο το να έχεις χάσει το ενδιαφέρον σου.

Και φτάνω στο τελευταίο μέρος του άρθρου σου. Εκείνο που με στενοχώρησε περισσότερο.

Μιλάς για μια παρέα ανθρώπων που έχασε το κίνητρο να καινοτομεί. Που γεύτηκε την επιτυχία και πλέον αισθάνεται πως δικαιούται να εκμεταλλεύεται κάτι που κάποτε λάτρευε.

Εδώ δεν μιλάμε πλέον για air condition, parking ή τουαλέτες.

Μιλάμε για τα κίνητρα και την ακεραιότητα ανθρώπων που δεν γνωρίζεις απαραίτητα προσωπικά και με τους οποίους δεν συζήτησες πριν γράψεις ό,τι έγραψες.

Δεν γνωρίζεις τι τραβάει ο καθένας και τι έχει θυσιάσει για να φτάσει το event να είναι ένα εκ των κορυφαίων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι επισκέπτες μας από το εξωτερικό, και αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς, αλλά και για την Κύπρο μας.

Θα ήθελα να σου μιλήσω για την ομάδα μας, γενικότερα, όχι μόνο τους οργανωτές. Για τα παιδιά που άφησαν τις δουλειές τους, τις σπουδές τους και τον ελεύθερό τους χρόνο για να προσφέρουν. Για εκείνους που έστηναν σκηνικά μέχρι τα ξημερώματα, που μετέφεραν καρέκλες και τραπέζια, που υποδέχονταν επισκέπτες, που έτρεχαν από τη μία άκρη της Έκθεσης στην άλλη για να λυθεί κάποιο πρόβλημα.

Για τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τη διακόσμηση του μεσαιωνικού χώρου, με τις σκηνές, τους ειδικούς προσκεκλημένους, τα εισιτήρια, τους εκθέτες, τα κοινωνικά δίκτυα, τις μεταφορές και αμέτρητες άλλες εργασίες που ο επισκέπτης δεν βλέπει.

Και δεν πρέπει να τις βλέπει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας: να απολαμβάνει ο επισκέπτης την εκδήλωση χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αυτές οι προσπάθειες δεν υπάρχουν.

Όταν γράφεις πως έχουμε χάσει το κίνητρό μας και πως απλώς εκμεταλλευόμαστε την επιτυχία, δεν κρίνεις μόνο πέντε διοργανωτές. Αδικείς, έναν ολόκληρο κόσμο ανθρώπων που εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτό που δημιουργούμε. Θέλω να πιστεύω πως αυτό που έγραψες, ήταν από απλή αμέλεια, από απλό «σικκίρτισμα».

Θα κλείσω με μια πρόσκληση. Σε προσκαλώ επίσημα να έρθεις στις προετοιμασίες του Cyprus Comic Con 2027.

Να γνωρίσεις την ομάδα μας από κοντά. Να σηκώσουμε μαζί καρέκλες, να κουβαλήσουμε τραπέζια, να ετοιμάσουμε τις σκηνές και τους χώρους της εκδήλωσης, να πεις του Εύρου "ε ρε μαλάκα". Να δεις το «οργανωμένο χάος» που επικρατεί για να στηθεί όλο αυτό.

Να έρθεις μαζί μας σε μια ολονύχτια διαδρομή στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούμε τους προσκεκλημένους μας και την επόμενη ημέρα, στις 07:00 το πρωί, να είμαστε ξανά εκεί για το Cosplay Village, τα περίπτερα, το networking και όσα χρειάζεται να ετοιμαστούν.

Να δεις με τα μάτια σου όχι μόνο τι κάνουμε, αλλά και γιατί το κάνουμε. Και θα σου δώσουμε και φανέλα ομάδας

Δεν σου ζητώ να αλλάξεις γνώμη. Ούτε να γράψεις ένα θετικό άρθρο. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο η πραγματικότητα και η ομάδα που δουλεύει εντατικά για αυτό το Σαββατοκύριακο.

Και αν μετά από όλα αυτά εξακολουθείς να πιστεύεις πως χάσαμε το όραμα, το μεράκι και την αγάπη μας για το Comic Con, πως αρμέγουμε την αγελάδα, τότε εγώ μαζί με τον Peter Anders Hvass, την Helen Christofi, τον Christopher Barnett και τον Neo Barnett θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάτσουν να ακούσουν τι έχεις να πεις.

Θα σε περιμένω στο στήσιμο του CCC 2027

Chris Ellinas