Όλοι... άριστοι ξανά στο Δημόσιο: Οι προϊστάμενοι το μεγάλο «αγκάθι» - «Χρειάζεται έρευνα», λέει ο Γενικός Ελεγκτής

Ο Γενικός Ελεγκτής παρευρέθηκε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου της ΕΔΥ, προκειμένου να παρακολουθήσει την παρουσίαση του απολογισμού και να ενημερωθεί για τα ευρήματα. Κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει τα όσα παρουσιάστηκαν, αναγνώρισε ότι προκαλούν ανησυχία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστούν οι βαθύτερες αιτίες του φαινομένου. «Θέλει έρευνα. Πρέπει να δεις τους λόγους που γίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιστροφή στην ισοπεδωτική βαθμολόγηση

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, Γεώργιος Παπαγεωργίου, καταδεικνύουν ότι η μέση βαθμολογία των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε από 8,747 το 2023, σε 9,01 το 2024 και σε 9,12 το 2025, με άριστα το 10.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με έναν από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης, που ήταν ο περιορισμός των ισοπεδωτικών αξιολογήσεων.

«Μόνο απαισιοδοξία μπορώ να εκφράσω εδώ που φτάσαμε», ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, αποδίδοντας ευθύνες στους προϊσταμένους που αξιολογούν το προσωπικό.

Όπως εξήγησε, παρατηρούνται περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι με διαφορετική απόδοση λαμβάνουν παρόμοιες, εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες, γεγονός που δημιουργεί αντικίνητρα για όσους εργάζονται περισσότερο.

Μάλιστα, περιέγραψε περιπτώσεις προϊσταμένων που βαθμολογούν δύο υπαλλήλους εξίσου υψηλά, αλλά όταν αυτοί διεκδικούν προαγωγή ενώπιον της ΕΔΥ, ζητούν να προτιμηθεί ο ένας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκανε λόγο για έλλειψη ακεραιότητας, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη της αξιολόγησης ανήκει στους προϊσταμένους και όχι στην ΕΔΥ.

Προβλήματα και στις προαγωγές

Αδυναμίες διαπιστώνονται και στον θεσμό των διατμηματικών προαγωγών. Από τις θέσεις της κλίμακας Α13(ii), μόλις το 12% πληρώθηκε από υπαλλήλους άλλου τμήματος, παρά τον στόχο ενίσχυσης της κινητικότητας.

Αντίθετα, στο 70% των περιπτώσεων προήχθησαν πρόσωπα που, σύμφωνα με την ΕΔΥ, δεν θα είχαν προαχθεί με το προηγούμενο σύστημα, στο οποίο η αρχαιότητα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο κ. Παπαγεωργίου απέδωσε την περιορισμένη κινητικότητα σε τροποποιήσεις των Σχεδίων Υπηρεσίας, οι οποίες απέκλεισαν σε αρκετές περιπτώσεις τη συμμετοχή υπαλλήλων από άλλα τμήματα. Τάχθηκε παράλληλα κατά των εξαιρέσεων από τη μεταρρύθμιση.

Χιλιάδες υποψήφιοι, εκατοντάδες κενές θέσεις

Σύμφωνα με τον απολογισμό, 4.065 υποψήφιοι παραπέμφθηκαν σε εξεταστικά κέντρα για την πλήρωση 142 θέσεων, ενώ ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών περιορίστηκε στους 7,5 μήνες.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 541 διορισμοί και 707 προαγωγές, συνολικά 1.248, έναντι 1.014 το 2024. Ωστόσο, οι κενές θέσεις ανήλθαν στις 3.511, από 3.407 έναν χρόνο προηγουμένως.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την αντίφαση της μεταρρύθμισης: παρά την επιτάχυνση των διαδικασιών και την εισαγωγή νέων κριτηρίων επιλογής, βασικές στρεβλώσεις παραμένουν, με την αξιολόγηση των υπαλλήλων να εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας.