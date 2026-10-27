ΕΒΕ Πάφου: Χωρίς εκλογές το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακηρύσσονται 20 μέλη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου, Μαρίνου Στυλιανού, η απόφαση για μη διεξαγωγή ψηφοφορίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2026, βασίζεται στην ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 29(β) του Καταστατικού του Επιμελητηρίου. Όπως διευκρινίζεται, οι 20 εναπομείναντες υποψήφιοι ανακηρύσσονται μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψηφοφορία, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών καταστατικών προϋποθέσεων.

Παρά τη ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας, η Γενική Συνέλευση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «ΑΤΤΙΚΟΝ» στην Πάφο. Το κλειστό μέρος της Συνέλευσης έχει προγραμματιστεί για τις 16:30, ενώ το επίσημο μέρος θα αρχίσει στις 17:30, στην παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Στις αρχές Νοεμβρίου η εκλογή της νέας ηγεσίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή των αξιωματούχων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη θητεία 2026-2029. Βάσει του άρθρου 30(1) του Καταστατικού, τα νέα μέλη θα συνέλθουν σε συνεδρία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να εκλέξουν τον Πρόεδρο, τους πέντε Αντιπροέδρους και τον Επίτιμο Γραμματέα του Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τον Μαρίνο Στυλιανού, η συνεδρία για την εκλογή των αξιωματούχων προγραμματίζεται για τις αρχές Νοεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση με τη σύνθεση της ηγεσίας του ΕΒΕ Πάφου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανανεωμένο κατά 20%, ενώ καταγράφεται και ικανοποιητική εκπροσώπηση της γυναικείας επιχειρηματικής κοινότητας.

Η ανάδειξη των 20 μελών χωρίς εκλογική αναμέτρηση ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή των αξιωματούχων να αποτελεί το επόμενο βήμα για τη διαμόρφωση της νέας ηγεσίας του Επιμελητηρίου.