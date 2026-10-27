Με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης άρχισαν οι εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου σε Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς

Στην Πάφο, ο Δήμος Πάφου και η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού Εθνικών Επετείων διοργανώνουν στις 27 και 28 Οκτωβρίου σειρά εκδηλώσεων για την επέτειο του «Όχι», με τη συμμετοχή εκπαιδευτηρίων, πολιτιστικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα άρχισε σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με στεφάνωση μνημείων από τα εκπαιδευτήρια της πόλης στις 8:00 το πρωί και ενδοσχολικούς εορτασμούς στις 9:00.

Το βράδυ, στις 7:00, θα πραγματοποιηθεί στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο η πανδημοτική εορταστική εκδήλωση, με ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Παντελή Βουτουρή. Θέμα της ομιλίας του θα είναι «Ο πόλεμος του 1940 στα γραπτά του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη». Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Μουσικό Όμιλο Πάφου, ο οποίος θα παρουσιάσει το έργο «Καταχνιά», σε μουσική Χρήστου Λεοντή και στίχους Κώστα Βίρβου, με την επιμέλεια των κειμένων από τον Νικηφόρο Βρεττάκο.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η χορωδία και η ορχήστρα του Ομίλου, καθώς και σολίστ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σωτήρη Καραγιώργη. Την παρουσίαση θα αναλάβει η φιλόλογος Γεωργία Παπαγεωργίου. Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, με τη δοξολογία, την επιμνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων και τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Πάφου.

Στην Πόλη Χρυσοχούς, οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο ξεκίνησαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με γενικό σημαιοστολισμό δημόσιων κτιρίων, δρόμων, κατοικιών και καταστημάτων, δίνοντας εορταστικό χαρακτήρα στην πόλη. Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 8:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στον προαύλιο χώρο του Αποστόλου Ανδρέα, στα μνημεία των ηρώων Γεωργίου Στυλιανού, Αντώνη Ρωσσίδη, Μιχαήλ Μιχαλάκη και Γεωργίου Χατζηγιάννη. Στην τελετή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της περιοχής, συνοδευόμενοι από τη μαθητική μπάντα του Λυκείου και της ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς.

Από τις 9:15 το πρωί μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικοί εορτασμοί, ενώ ο επίσημος εορτασμός των εκπαιδευτηρίων Μέσης Εκπαίδευσης θα φιλοξενηθεί στο Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς. Με τις εκδηλώσεις τους, η Πάφος και η Πόλη Χρυσοχούς τιμούν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων και αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία.