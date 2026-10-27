Λάρνακα: Πήγε να σβήσει φωτιά σε πολυκατοικία και χρειάστηκε πρώτες βοήθειες – Εκτεταμένες ζημιές

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 21:39, με τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας να ανταποκρίνονται με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:54, ενώ κατά την εκδήλωσή της οι ένοικοι απουσίαζαν από την κατοικία.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον διάδρομο και το κλιμακοστάσιο του πρώτου ορόφου, καθώς και στο περιεχόμενό τους. Παράλληλα, ο καπνός και τα θερμά αέρια επηρέασαν τους υπόλοιπους χώρους του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.

Γείτονας, ο οποίος προσπάθησε να κατασβέσει την πυρκαγιά πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έτυχε περίθαλψης από μέλη πληρώματος ασθενοφόρου. Ωστόσο, δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών αναγκών στην επαρχία Λάρνακας πραγματοποιήθηκε και ανάκληση προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τις 06:00 της 27ης Οκτωβρίου, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 37 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 19 αφορούσαν πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.