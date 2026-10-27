Στη σύλληψη 42χρονης αστυνομικού προχώρησαν μέλη της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ στη Λευκωσία, αφού κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά της εντοπίστηκαν ποσότητα κάνναβης και χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν την ίδια ουσία. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε ήδη οδηγίες για την άμεση έναρξη των διαδικασιών ώστε να τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Χειροπέδες σε 42χρονη αστυνομικό - Πιάστηκε με κάνναβη και τσιγάρα στο αυτοκίνητό της
Μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν την αστυνομικό για έλεγχο στη Λευκωσία και εντόπισαν κάνναβη και χειροποίητα τσιγάρα - Οδηγείται σήμερα στο Δικαστήριο, ενώ κινούνται διαδικασίες για να τεθεί σε διαθεσιμότητα
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη ανακόπηκε για έλεγχο γύρω στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της σε δρόμο της Λευκωσίας.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, τα μέλη της ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 3,4 γραμμαρίων, τέσσερα χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη, καθώς και άλλα δύο μισοκαπνισμένα χειροποίητα τσιγάρα με την ίδια ουσία.
Η αστυνομικός συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και τέθηκε υπό κράτηση.
Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, προκειμένου να καταχωριστεί άμεσα υπόθεση εναντίον της.
Σε τροχιά διαθεσιμότητας η 42χρονη
Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ήδη δώσει οδηγίες για να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες θέσης της 42χρονης σε διαθεσιμότητα.
Σε τοποθέτησή της, η ηγεσία της Αστυνομίας επαναλαμβάνει ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια μελών της που παραβιάζει τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αρχές του Σώματος.
Όπως τονίζεται, όλες οι υποθέσεις διερευνώνται με πλήρη διαφάνεια και αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς καμία διάκριση ή εξαίρεση.
Την υπόθεση συνεχίζει να διερευνά η ΔΑΟΕ-ΥΚΑΝ.
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