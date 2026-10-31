Στην αναμονή οι κτηνοτρόφοι για το απολεσθέν εισόδημα από τον αφθώδη πυρετό

Μετά από συνάντηση με αιγοπροβατοτρόφους την Παρασκευή το βράδυ, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι η οργάνωση ενημέρωσε περισσότερους από 200 κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, για τις τελευταίες εξελίξεις και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το σχέδιο καταβολής του απολεσθέντος εισοδήματος. Όπως είπε, αναμένουν από το Υπουργείο να τους αποστείλει γραπτώς το σχέδιο εντός της επόμενης εβδομάδας, προκειμένου να ενημερώσουν στη συνέχεια τους επηρεαζόμενους για τα επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, πριν αρχίσει η καταβολή θα πρέπει να τοποθετηθούν δειγματοληπτικά ζώα, ως μάρτυρες, στις μονάδες όπου θανατώθηκε το ζωικό κεφάλαιο και να υποβληθούν σε εξετάσεις. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι μονάδες είναι απαλλαγμένες από τον ιό, θα μπορεί να γίνει παραγγελία νέων ζώων. Με βάση την ενημέρωση που έχουν λάβει, η καταβολή του εισοδήματος θα αρχίσει όταν φτάσει στις μονάδες το 30% των ζώων που θα παραγγελθούν.

«Ο κόσμος ανησυχεί επειδή εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι χωρίς εισόδημα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες θανατώσεις και τα ύποπτα κρούσματα καθυστερούν περαιτέρω τη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν για επιπλέον μήνες χωρίς εισόδημα.

Ο κ. Νεοφύτου διευκρίνισε ότι οι αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν είναι διαφορετικό ζήτημα από την καταβολή του απολεσθέντος εισοδήματος. Το τελευταίο αφορά κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο και παραμένουν χωρίς εισόδημα μέχρι να επαναδραστηριοποιηθούν οι μονάδες τους.

Διαφωνία για τις θανατώσεις λόγω αντισωμάτων

Αναφερόμενος στη διαχείριση των κρουσμάτων, ο πρόεδρος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» επανέλαβε ότι, σύμφωνα με τη θέση της οργάνωσης, θα πρέπει να θανατώνονται ζώα μόνο όταν εντοπίζεται ενεργός ιός και όχι λόγω της παρουσίας αντισωμάτων.

«Εδώ οι αρμόδιοι μιλούν μόνο για εντοπισμό αντισωμάτων του αφθώδους πυρετού. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε, όπως και αρκετοί κτηνίατροι, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα αντισώματα. Πρέπει να είναι μόνο με ενεργό ιό που θα σκοτώνονται ζώα», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί θετικό αποτέλεσμα για ενεργό ιό και ότι τα ευρήματα αφορούν αντισώματα. Πρόσθεσε ότι η οργάνωση ζητά να επιτραπεί η τοποθέτηση ζώων στις μονάδες για δειγματοληπτικό έλεγχο, ώστε να προχωρήσει η ανασύσταση της κτηνοτροφίας.

«Δεν γίνεται μετά από οκτώ μήνες, που σκοτώσαμε τόσα ζώα, εμβολιάσαμε και να μιλούμε σήμερα για θανατώσεις. Είναι παντελώς απαράδεκτο. Καταστρέψαμε τον κόσμο, εμβολιάσαμε τα ζώα και έρχονται σήμερα να μας μιλούν για αντισώματα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, οι πρόσφατες θανατώσεις αφορούσαν ζώα στα οποία εντοπίστηκαν αντισώματα, χωρίς να διαπιστωθεί ενεργός ιός. Εξέφρασε την έντονη διαφωνία της οργάνωσης με αυτή την πρακτική.

Πηγή: ΚΥΠΕ