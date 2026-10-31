Επαναπατρίστηκαν 40 υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί συνολικά 8.101 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία, μέσω διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.

Για το 2026, η Αστυνομία αναφέρει ότι έχουν αφιχθεί παράνομα 1.480 παράτυποι μετανάστες.

Η Αστυνομία σημειώνει ότι συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού των επαναπατρισμών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ