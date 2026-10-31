Σαράντα υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, επαναπατρίστηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αστυνομίας – ΥΑΜ και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.
Επαναπατρίστηκαν 40 υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο
Συνολικά 8.101 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία έχουν απομακρυνθεί από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί συνολικά 8.101 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία, μέσω διαδικασιών αναγκαστικής και εθελούσιας επιστροφής.
Για το 2026, η Αστυνομία αναφέρει ότι έχουν αφιχθεί παράνομα 1.480 παράτυποι μετανάστες.
Η Αστυνομία σημειώνει ότι συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη μεγιστοποίηση του αριθμού των επαναπατρισμών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε συντονισμό με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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