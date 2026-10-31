Οριστικοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των Οικολόγων - Ποιοι διεκδικούν την προεδρία, εκτός κούρσας ο Παπαδούρης

Ολοκληρώθηκαν οι επαρχιακές εκλογικές διαδικασίες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και οριστικοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις θέσεις της ηγεσίας. Το Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου, στις 10:30, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.
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Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου και του Β΄ Αντιπροέδρου θα αναμετρηθούν στο Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο στις 14 Νοεμβρίου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινήματος, υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου είναι οι Λουκάς Στυλιανού, Κυριάκος Τσιμίλλης και Αικατερίνη (Κατερίνα) Χατζηστυλλή. Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου υποψήφιοι είναι οι Olga Korobintseva, Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, Λουκάς Στυλιανού και Αικατερίνη (Κατερίνα) Χατζηστυλλή. Για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου υποψήφιοι είναι οι Oz Karahan, Γιώργος Παπαλουκάς και Παναγιώτης Ταλιώτης.
Σύμφωνα με το Κίνημα, το συνέδριο αποτελεί το επόμενο βήμα στην οργανωτική ανανέωση και στην εκλογή της νέας ηγεσίας, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και με τη συμμετοχή των μελών.
Στο πλαίσιο της οργανωτικής ανανέωσης ανασυγκροτήθηκαν οι Επαρχιακές Επιτροπές Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου και, τελευταία, της Λεμεσού, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επαρχιακών διαδικασιών. Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας συνεχίζει να λειτουργεί με την υφιστάμενη σύνθεσή της.
Πρόεδρος της νέας Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού εξελέγη ο Αντρέας Μαυρίκιος. Μέλη της είναι οι Μαρία Διαμαντίδου, Ανδριανός Μαλακτός, Στάμος Παπαβασιλείου και Χρυσοβαλάντη Χαραλάμπους. Επιλαχούσες είναι οι Olga Korobintseva και Ευγενία Μιχαήλ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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