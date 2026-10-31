Σε δύο κομβικά σημεία επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της 61χρονης Όλγας, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης που διερευνάτε ως φόνος εκ προμελέτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π", ανακριτές και μέλη της ΥΠΕΓΕ πραγματοποιούν εξονυχιστικές έρευνες στην οικία του 43χρονου υπόπτου, όπου βρίσκεται και το όχημά του, ενώ παράλληλα διεξάγονται εξετάσεις σε απομακρυσμένη περιοχή στη Μονή, από όπου φέρεται να καταγράφηκε το τελευταίο σήμα του κινητού τηλεφώνου της 61χρονης.
Εξαφάνιση Όλγας: Φόνο εκ προμελέτης διερευνά η Αστυνομία - Έρευνες στο σπίτι του υπόπτου και στην περιοχή της Μονής
Οι ανακριτές αναζητούν νέα στοιχεία που θα φωτίσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, ενώ συνεχίζεται η κράτηση του 43χρονου υπόπτου για διευκόλυνση των ερευνών.
Οι έρευνες στη Μονή θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να εντοπίσουν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εγκληματολογική εξέταση του οχήματος και της κατοικίας του 43χρονου, από όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα τεκμήρια.
Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος τελεί υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φέρεται να είχε προχωρήσει στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για το εξωτερικό λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης της 61χρονης από την Αστυνομία.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι η 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα και ο 43χρονος Σύρος που συνελήφθη ως ύποπτος για την εξαφάνισή της φαίνεται να διατηρούσαν ερωτικό δεσμό, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου. Όπως εξήγησε, με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, ο 43χρονος είχε ισχυριστεί στην 61χρονη ότι όφειλε μεγάλο χρηματικό ποσό για προσωπική του υπόθεση και της ζητούσε χρήματα, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε σημείο προστριβής μεταξύ τους.
Η Όλγα είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο μετά την εξαφάνισή της, ωστόσο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών οδήγησαν τις Αρχές στη διερεύνηση υπόθεσης ανθρωποκτονίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η 61χρονη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα δύο σημεία που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ανακριτών.
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