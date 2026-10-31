Εξαφάνιση Όλγας: Φόνο εκ προμελέτης διερευνά η Αστυνομία - Έρευνες στο σπίτι του υπόπτου και στην περιοχή της Μονής

Οι έρευνες στη Μονή θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να εντοπίσουν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εγκληματολογική εξέταση του οχήματος και της κατοικίας του 43χρονου, από όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να προκύψουν κρίσιμα τεκμήρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος τελεί υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, φέρεται να είχε προχωρήσει στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για το εξωτερικό λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης της 61χρονης από την Αστυνομία.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα και ο 43χρονος Σύρος που συνελήφθη ως ύποπτος για την εξαφάνισή της φαίνεται να διατηρούσαν ερωτικό δεσμό, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου. Όπως εξήγησε, με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία, ο 43χρονος είχε ισχυριστεί στην 61χρονη ότι όφειλε μεγάλο χρηματικό ποσό για προσωπική του υπόθεση και της ζητούσε χρήματα, γεγονός που φαίνεται να αποτέλεσε σημείο προστριβής μεταξύ τους.

Η Όλγα είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο μετά την εξαφάνισή της, ωστόσο τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών οδήγησαν τις Αρχές στη διερεύνηση υπόθεσης ανθρωποκτονίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η 61χρονη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στα δύο σημεία που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ανακριτών.