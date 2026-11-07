Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.
Κρύωσε απότομα: Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες στο μενού του Σαββατοκύριακου
Η Κυριακή αναμένεται η πιο δροσερή ημέρα του τριημέρου, ενώ μέχρι και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή.
Σήμερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν αρχικά μεμονωμένη βροχή στα βορειοδυτικά και αργότερα μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά, μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και αργά το απόγευμα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά μέτριοι 4 και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Κυριακή παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και τις απογευματινές ώρες αναμένεται μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή και μικρή άνοδο μέχρι την Τρίτη για να κυμαίνεται κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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