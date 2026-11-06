Στις χώρες υπό μεταναστευτική πίεση η Κύπρος – Τι καταγράφει η έκθεση της Κομισιόν

Η έκθεση είναι η πρώτη μετά την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, από τις 12 Ιουνίου 2026. Για την Κύπρο σημειώνει ότι οι παράνομες διελεύσεις συνόρων μειώθηκαν κατά 34% από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των μεταναστών από τη Συρία και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με τις αρχές του Λιβάνου. Ωστόσο, σε σχέση με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της, η Κύπρος κατατάσσεται τρίτη στην ΕΕ σε παράνομες αφίξεις και δεύτερη σε αιτήσεις διεθνούς προστασίας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει δυσανάλογες υποχρεώσεις λόγω των εγγραφών για προσωρινή προστασία, των παράνομων διελεύσεων, των αιτήσεων ασύλου και ενός επιβαρυμένου συστήματος επιστροφών. Σε αναλογία με τον πληθυσμό της, καταγράφει με διαφορά τις περισσότερες αποφάσεις επιστροφής στην ΕΕ. Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς τις επιστροφές που πραγματοποιήθηκαν και συγκαταλέγεται στα πέντε κράτη μέλη που υλοποίησαν περισσότερες από τις μισές επιστροφές σε επίπεδο ΕΕ.

Η Κύπρος είναι ένα από τα τέσσερα κράτη μέλη —μαζί με την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία— που, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται, έχουν πρόσβαση στη Δεξαμενή Αλληλεγγύης. Για την Ιταλία, η έκθεση αναφέρει ότι η υλοποίηση της αλληλεγγύης προς όφελός της θα γίνει μόνο μετά την ενημέρωση του Τεχνικού Φόρουμ Αλληλεγγύης για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματική επανέναρξη των μεταφορών του Δουβλίνου.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι παράνομες είσοδοι μειώθηκαν κατά 32% από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας μειώθηκαν κατά 16%, στις 730.800. Η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση το 2027. Το ποσοστό επιστροφών αυξήθηκε στο 31%, από 26%.

Σε αντίθεση με τη γενική τάση, η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό παράνομων διελεύσεων και αιτήσεων ασύλου σε σχέση με το ΑΕΠ και τον πληθυσμό της, ενώ οι αφίξεις στην Κρήτη αυξήθηκαν κατά 105%. Ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ευρώπη και παίζει μεγάλο ρόλο στη συλλογική μας προσπάθεια να διατηρήσουμε χαμηλή την παράνομη μετανάστευση». Πρόσθεσε ότι «ενώ συνολικά οι αφίξεις κατά μήκος της ανατολικής μεσογειακής διαδρομής έχουν μειωθεί, η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακόμη προκλήσεις, ιδίως λόγω των αφίξεων από τη Λιβύη». Όπως ανέφερε, «συνεργαζόμαστε με τις χώρες-εταίρους κατά μήκος του ανατολικού διαδρόμου, για να αποτρέψουμε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια».

Η Ισπανία κρίθηκε επίσης ότι βρίσκεται υπό πίεση, λόγω του περιστατικού στη Θέουτα στις 30 και 31 Ιουλίου, όταν περίπου 72.000 άτομα εισήλθαν παράνομα από το Μαρόκο. Ως χώρες που διατρέχουν κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης χαρακτηρίστηκαν η Κροατία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Φινλανδία.

«Η νέα μας προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα: η παράνομη μετανάστευση έχει μειωθεί, οι αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί, οι παράνομες μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί, ενώ οι επαναπροωθήσεις αυξάνονται», σημείωσε ο Επίτροπος. Ανέφερε επίσης ότι «η παράνομη μετανάστευση μειώθηκε κατά 55% τα τελευταία δύο χρόνια και ήδη κατά ένα τρίτο φέτος». Η διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, που στο παρελθόν αποτελούσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, έχει μειωθεί κατά 95% τα τελευταία χρόνια, ενώ η διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς την Κεντρική Μεσόγειο μειώθηκε κατά 80% το τελευταίο έτος.

Για τις επιδόσεις επιμέρους κρατών μελών, ο Επίτροπος ανέφερε ότι «η Σουηδία έχει τα χαμηλότερα νούμερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, η Δανία τα χαμηλότερα των τελευταίων 40 ετών, η Αυστρία επιστρέφει περισσότερους ανθρώπους από όσους υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου, για πρώτη φορά στην πραγματικότητα εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, [ενώ] στη Γερμανία, οι αιτήσεις ασύλου έχουν μειωθεί κατά 80% σε σύγκριση με πριν από 2 χρόνια».

Μετά την παρουσίαση της έκθεσης, το Συμβούλιο της ΕΕ οφείλει μέσα σε 15 ημέρες να συγκαλέσει το Φόρουμ Αλληλεγγύης Υψηλού Επιπέδου, ώστε να συμφωνηθούν το μέγεθος της Δεξαμενής Αλληλεγγύης για το 2027 και η συνεισφορά κάθε κράτους μέλους. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η αξιολόγηση του Συμφώνου το 2027 θα δείξει αν χρειάζονται στοχευμένες προσαρμογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ